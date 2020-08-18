Онлайн-курсы для безработных на международной платформе не вызвали особого интереса в Эстонии

Регистрация на курсы открыта до конца сентября, и по предложению Министерства социальных дел условия регистрации смягчили: записаться на курсы теперь могут все, а не только безработные.

В общей сложности предлагается около 4000 курсов, а наибольший интерес вызывают инфотехнологии, программирование и психология, а из курсов на русском языке популярностью пользуется фотографирование.

По окончании обучения проводится проверка приобретенных знаний и навыков и выдается диплом.