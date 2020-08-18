Вт, 18.08.2020
Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Диктатор Беларуси Александр Лукашенко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Онлайн-курсы для безработных на международной платформе не вызвали особого интереса в Эстонии

Онлайн-курсы для безработных на международной платформе не вызвали особого интереса в Эстонии

Компьютер.

ФОТО: Stankevich Dzmitry/ZUMAPRESS.com

Из 50 000 мест, выделенных Эстонии международной платформой Coursera на бесплатных онлайн-курсах для потерявших работу из-за кризиса людей, востребованы оказались всего 2500, пишет Rus.ERR.

Регистрация на курсы открыта до конца сентября, и по предложению Министерства социальных дел условия регистрации смягчили: записаться на курсы теперь могут все, а не только безработные.

В общей сложности предлагается около 4000 курсов, а наибольший интерес вызывают инфотехнологии, программирование и психология, а из курсов на русском языке популярностью пользуется фотографирование.

По окончании обучения проводится проверка приобретенных знаний и навыков и выдается диплом.

Зарегистрироваться на курсы можно до конца сентября на портале edu.ee, а завершить курсы необходимо до 31 декабря.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ