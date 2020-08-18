Онлайн-курсы для безработных на международной платформе не вызвали особого интереса в Эстонии

Из 50 000 мест, выделенных Эстонии международной платформой Coursera на бесплатных онлайн-курсах для потерявших работу из-за кризиса людей, востребованы оказались всего 2500, пишет Rus.ERR.
Регистрация на курсы открыта до конца сентября, и по предложению Министерства социальных дел условия регистрации смягчили: записаться на курсы теперь могут все, а не только безработные.
В общей сложности предлагается около 4000 курсов, а наибольший интерес вызывают инфотехнологии, программирование и психология, а из курсов на русском языке популярностью пользуется фотографирование.
По окончании обучения проводится проверка приобретенных знаний и навыков и выдается диплом.
Зарегистрироваться на курсы можно до конца сентября на портале edu.ee, а завершить курсы необходимо до 31 декабря.