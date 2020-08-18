Postimees в Минске ⟩ Протесты в Беларуси продолжаются: назад уже пути нет, все это понимают (ВИДЕО)

На воскресенье 16 августа в Минске было назначено два митинга: в поддержку вновь избранного президента Александра Лукашенко и оппозиционный. Корреспондент Rus.Postimees решила сходить на оба, чтобы увидеть все своими глазами.

Акция протестов против фальсификации президентских выборов и несменяемости власти, которая уже 26 лет находится в руках Александра Лукашенко, стала самой массовой за всю новейшую историю Республики Беларусь. Более 220 тысяч митингующих вышли на улицы города и останавливаться не собираются. Они рассказали порталу Rus.Postimees, что их не устраивает и чего они пытаются достичь.

Мы задали протестующим одни и те же вопросы. Приводим их ответы в порядке поступления.

- Почему вы пришли на это мероприятие?

- Я пришла в помощь нашему народу, который за справедливость, за правду, которые выражают протест в связи с происходящим в нашей стране. Нас обманывают, не говорят правду, нас запугивают и не говорят правду. Нам это надоело, мы хотим, чтобы нас услышали».

- Свободные выборы отстоять. Надоело вранье, надоел геноцид. Избиение ОМОНом, вы людей видели, которые выходили из этих автозаков? Они синие. На них больно смотреть.

- Мы пришли поддержать будущее нашей страны. Светлану Тихановскую. Мы за нее голосовали, ходили на все пикеты, все митинги. Считаем, что это наша обязанность. Мы хотим жить в этой стране, мы тут родились.

- Мы пришли сюда поддержать правду, нашего избранного президента Светлану Тихановскую, потому что по всем параметрам выбрали ее. Это наш президент на сегодняшний день. Мы пришли сказать свое несогласие репрессиям и ужасу, который творился.

- Честно, надоел застой за 26 лет. Мы хотим двигаться вперед, не хотим застоя. Нас загоняют назад - в средневековье, где бьют людей и мучают их в тюрьмах - это нехорошо, хотим с этим бороться. Хотим видеть этих счастливых людей, улыбающихся.

- Мы хотим, чтобы весь мир знал, что мы не выбирали этого президента.

- Ходила сегодня на митинг в поддержку Лукашенко, там говорили, что вы не видели стабильности и не понимаете, что делаете.

- Возможно, я прожила мало, чего-то не знаю. У нас стабильность только по телевизору, в жизни стабильности у нас нет, все боятся потерять работу, зарплату.

- Мой сын вчера «Вконтакте» написал: мама, нам предложили поставить рабочий день, чтобы только привезти на автобусах сюда бесплатно и покормить. За поддержку Лукашенко. Это не фейк, это правда. И все люди, которые кричали, просто надо внимательно на них смотреть. Там половина ОМОНа - подтянутые мужики, здоровые и сильные, а те, кто шли рядом - наверное, их родственники. Они очень боятся из-за того, что сделали. Мне очень страшно, что они не показывают правду. Они не показывают то, что ОМОН избивал людей, показывают то, что они защищались. Где-то, может быть, были пьяные, молодежь. Но это не дает им права так избивать людей без суда и следствия. Это запугивание.

- Мы видели другую стабильность изнутри, поэтому так не думаем. Вы видите, это здесь всё происходит, это тому подтверждение.

- Вы знаете, что белорусы - очень трудолюбивые люди? Мой дедушка отсидел в тюрьме, имел хозяйство, у него всё забрали, но он смог выстоять. Воспитать шестеро детей и нас внуков всех. Вот такие люди у нас белорусы. Я считаю, что это гордость. И они все здесь. Первые пять лет его выбрали, он победил. А всё остальное - это подвохи и фейки. Благодарна всем людям, кто вышел.

- Сколько вы намерены протестовать?

- Пока не победим.

- До победы. Думаю, что так события сложились, что назад пути нет. Это уже понимает каждый. Митинги будут продолжаться, пока люди не добьются того, ради чего выходят на улицу. Пока не сменится президент или условия жизни.

- Протесты уже повлияли. Точка невозврата пройдена. Дальше должны бастовать заводы, журналисты и так далее.

- Люди уже почувствовали, что можно собираться, можно высказывать свое мнение.

На митинге в поддержку Лукашенко было отнюдь не так многолюдно (хотя в некоторых официальных данных называлась и цифра в 70 000 человек). В сети можно найти свидетельства того, что людей на него свозили автобусами под угрозой увольнения. Мы поговорили и с участниками этого мероприятия.

— Почему вы сегодня пришли поддержать Лукашенко?

Светлана и Тамара: Давно хотела организовать такой митинг, потому что не могу спокойно смотреть, как обезображивают нашу прекрасную и любимую родину. С Лукашенко Беларусь — страна для жизни. Без Лукашенко не будет ни страны, ни жизни.

Роман: Есть исчерпывающий пример того, что сделали с Украиной, не хочу, чтобы то же было с моей страной.

Оксана: Я сюда пришла защитить свою страну, почувствовала, что в этот момент можем потерять свою страну. Вы же знаете прекрасно, как жили белорусы — мирно и довольно благополучно, но вмешиваются внешние силы, которые хотят разрушить мир в нашей стране. Мы не хотим. чтобы другие страны вмешивались в нашу политику. У нас есть президент, у нас есть правительство. Они сами разберутся, как нам идти и как жить белорусам. Не надо нами манипулировать. Мы живые люди, не надо делать из нас быдло. Мы хотим быть свободными, независимыми, Мирными! Мы ни с кем не хотим ссориться!

Сергей: Мы в сложнейший для Белоруссии момент подставляем плечо нашему президенту, который вот уже 26-й год вместе с белорусским народом строит нашу страну, который мы все гордимся. Мы — за Беларусь! За нашу любимую, а любимую не отдадут! Поэтому мы все здесь.

Олеся: Я за мирные протесты, я пришла сюда, потому что, не согласна с тем, что произошло вечером и 9 и 10 августа, можно назвать мирным протестом.

— Вас не смущает, что у вас президент уже 26 лет?

Сергей: По меркам истории то, что сделано в Белоруссии за эти 26 лет, даже в сравнении с многими нашими соседскими постсоветскими странами, мы видим, что Белоруссия — это островок стабильности и независимости, где народ живет честно, собственным трудом, народ, который своими руками строит независимое государство.

Светлана: Конечно, если человек работает на одном месте, он совершенствуется, совершенствуется, совершенствуется. От качества работы зависит, а не от того, сколько лет. И сколько человек может, он должен. Он столько сделал для страны, он должен продолжать работать, без него я не мыслю жизни в этой стране.

Елена и Элина: Я не понимаю — 26 лет, 50 лет. Я смотрю по делам.

Сторонники Александра Лукашенко. ФОТО: Ksenia Vassiljeva

— Почему так много людей выступают против нынешней власти?

Сергей: Кукловоды были во всех обществах. На нынешнюю электоральную кампанию были брошены колоссальные суммы, направленные не для того, чтобы в Беларуси появились конкретно Иванов, Петров, Сидоров и еще кто-то, а направленные на то, чтобы Беларусь лишилась Лукашенко.