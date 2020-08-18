Тысячи эстонских автомобилистов могут нарушить закон, сами того не зная

В период чрезвычайного положения срок действия справок был продлен, так как попасть к семейному врачу было непросто.

Руководителю экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза непонятно, почему люди не обновляют свои справки.

Кроме того, во вторник закончится срок действия теоретической части экзамена по вождению около 800 ходатайствующих: если бы человек до 18 августа зарегистрировался на практическую часть экзамена, то первая часть экзамена продолжала бы действовать, а теперь теоретическую часть придется сдавать заново.

Перед обновлением медицинской справки, предупреждение об истечении срока действия которой водители получают по электронной почте, необходимо заполнить так называемую декларацию о здоровье на портале пациента digilugu.ee, а затем обратиться к семейному врачу.

Закон о дорожном движении Статья 201. Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не имеющим права управления (1)Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не имеющим права управления механическим транспортным средством соответствующей категории или трамваем,–наказывается денежным штрафом в размере до 200 штрафных единиц (800 евро - прим.ред.)