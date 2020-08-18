Столтенберг: НАТО не является угрозой для Белоруссии

"НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает военные силы в регионе. Мы остаемся бдительными, действия направлены исключительно на оборону, и мы готовы сдержать любое проявление агрессии в отношении союзников НАТО", - сказал Столтенберг в понедельник.

Накануне НАТО отвергло обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что альянс наращивает военную мощь вблизи западной границы республики.

"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении генсека альянса.

Столтенберг призвал белорусские власти уважать свободы, включая право граждан на мирный протест, и отметил, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии.