В Эстонии подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, четыре положительных результата тестов поступило из Харьюмаа (все из Таллинна), один из Тартумаа (Тарту) и три из Ида-Вирумаа. В двух случаях в Ида-Вирумаа инфицированные люди был в тесном контакте с другим больным. Источник заболевания третьего больного не установлен. Один из таллиннских случаев связан с прибывшим из России человеком. В трех оставшихся случаях источник заражения выясняется. Тартуский случай, выявленный в течение суток, связан с сотрудником Клиники Тартуского университета.

По состоянию на утро 18 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось шесть пациентов. На искусственной вентиляции легких нет ни одного человека. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 400 пациентов, закончено 387 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1990 человек. Из них истории болезни 1518 пациентов закончены (75,9%), у 472 человек (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Индекс случаев заражения COVID-19 составляет 8,3 на 100 000 человек.

Всего в Эстонии сделано более 136 000 тестов, из них 2200, то 1,6% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.