На Канарских островах ввели обязательный масочный режим и ограничили права курящих

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Канарских островах ношение масок сделали обязательным во всех общественных местах, как в помещениях, так и на улицах. Более того, под запрет попало и курение, пишет The Canary news.
Обязанность носить маску распространяется как на местных, так и туристов во всех общественных местах, и неважно, можно ли соблюсти дистанцию 1,5 м или нет. Исключение можно сделать во время приема пищи.
Запрещено теперь курение во всех общественных местах, если невозможно соблюдение дистанции 1,5 м. Ограничение распространяется, в том числе на террасы баров и ресторанов.
Кроме того, в ресторанах за одним столом или группой столов могут сидеть не более десяти человек, неважно внутри или снаружи здания.
Ночная жизнь должна быть закончена не позднее 1:30. После часа ночи новые клиенты в заведения не допускаются.
Правила вступили в силу с пятницы, 14 августа.