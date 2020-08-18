На Канарских островах ввели обязательный масочный режим и ограничили права курящих

Обязанность носить маску распространяется как на местных, так и туристов во всех общественных местах, и неважно, можно ли соблюсти дистанцию 1,5 м или нет. Исключение можно сделать во время приема пищи.

Запрещено теперь курение во всех общественных местах, если невозможно соблюдение дистанции 1,5 м. Ограничение распространяется, в том числе на террасы баров и ресторанов.

Кроме того, в ресторанах за одним столом или группой столов могут сидеть не более десяти человек, неважно внутри или снаружи здания.

Ночная жизнь должна быть закончена не позднее 1:30. После часа ночи новые клиенты в заведения не допускаются.