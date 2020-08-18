Вт, 18.08.2020
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На Канарских островах ввели обязательный масочный режим и ограничили права курящих

Люди в масках. Фото иллюстративное.

ФОТО: BORJA SUAREZ/REUTERS

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Канарских островах ношение масок сделали обязательным во всех общественных местах, как в помещениях, так и на улицах. Более того, под запрет попало и курение, пишет The Canary news.

Обязанность носить маску распространяется как на местных, так и туристов во всех общественных местах, и неважно, можно ли соблюсти дистанцию 1,5 м или нет. Исключение можно сделать во время приема пищи.

Запрещено теперь курение во всех общественных местах, если невозможно соблюдение дистанции 1,5 м. Ограничение распространяется, в том числе на террасы баров и ресторанов. 

Кроме того, в ресторанах за одним столом или группой столов могут сидеть не более десяти человек, неважно внутри или снаружи здания. 

Ночная жизнь должна быть закончена не позднее 1:30. После часа ночи новые клиенты в заведения не допускаются.

Правила вступили в силу с пятницы, 14 августа.

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