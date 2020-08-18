В Кясму обсудят роль зарубежных общин в России и Беларуси

На этот раз соберутся представители так называемой новой волны русской диаспоры. В дискуссии примут участие руководитель портала Meduza, журналист Галина Тимченко, проживающий в Берлине социолог Игорь Эйдман и живущая в Эстонии эко-активист Евгения Чирикова. К ним присоединится белорусский кинопродюсер и гражданский активист Воля Чайковская, чтобы пролить свет на самые массовые акции протеста в истории современной Беларуси, в которых играет значительную роль и белорусская зарубежная община. Дискуссию будет вести музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Уездный город Е» - документальный фильм режиссера Дмитрия Боголюбова, вышедший в 2019 году и уже показанный на нескольких кинофестивалях. Фильм снимался в течение трех лет в небольшом городке Ельня Смоленской области. В нем рассказывается о том, как в будничную жизнь горожан вносят разнообразие и гордость патриотизм, основанный на победах в Великой Отечественной, который принимает все более милитаризованные формы. Премьеру предварит небольшой комментарий кинорежиссера и продюсера Марианны Каат.

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