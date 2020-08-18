Вт, 18.08.2020
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В сентября ограничения на театры, концертные залы и кинотеатры могут снять

Kultuuriminister Tõnis Lukas.

ФОТО: Raul Mee

Министр культуры Тынис Лукас ("Отечество") подтвердил в соцсети, что начиная с сентября театры, концертные залы и кинотеатры смогут вновь работать с полной нагрузкой. 

Лукас предложил с нового сезона убрать ограничение на 50% заполненность в учреждениях культуры еще в прошлый четверг на заседании правительства. Данное предложение нуждалось только в одобрении научного совета при правительстве. 

По словам Лукаса, организатором культурных мероприятий, которые обеспечивают условия безопасности, нужно довериться. Он подчеркнул, что он не говорит о ночных клубах, а о выставках, концертах и кинотеатрах. "Так они смогут начать новый сезон со стопроцентной заполненностью", - прокомментировал министр культуры на прошлой неделе. 

По словам Лукаса, осталось требование по числу гостей на мероприятия. На свежем воздухе в мероприятии не могут принимать участие более 2000 человек, а в закрытых помещениях - до 1500 человек.

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