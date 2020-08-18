В сентября ограничения на театры, концертные залы и кинотеатры могут снять

Лукас предложил с нового сезона убрать ограничение на 50% заполненность в учреждениях культуры еще в прошлый четверг на заседании правительства. Данное предложение нуждалось только в одобрении научного совета при правительстве.

По словам Лукаса, организатором культурных мероприятий, которые обеспечивают условия безопасности, нужно довериться. Он подчеркнул, что он не говорит о ночных клубах, а о выставках, концертах и кинотеатрах. "Так они смогут начать новый сезон со стопроцентной заполненностью", - прокомментировал министр культуры на прошлой неделе.