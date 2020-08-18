Выйдешь – потеряешь визу и прервешь обучение

Постепенно в Эстонию либо чартерными рейсами, либо с пересадками начинают прибывать обучающиеся здесь уже второй или третий год зарубежные студенты. Проходящее обычно празднично начало учебного года, в этом году будет другим: с требованиями изоляции. По правилам, все прибывающим из стран входящих в так называемую группу риска нужно пробыть две недели в изоляции. Сколько студентов возвращается, и кто будет контролировать, сидят ли они дома, задался вопросами Postimees.
Департамент полиции и погранохраны намерен встретиться с представителями крупных вузов и Департамента здоровья, чтобы обсудить прибытие в Эстонию зарубежных студентов и обменяться мыслями и рекомендациями, как предотвратить возникновение возможного очага заражения. «Контроль за соблюдением самоизоляции полиция не осуществляет, это задача Департамента здоровья», - отметила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
В Департаменте здоровья подтвердили, что участвовали в совещании Министерства образования и науки и вузов. Работники департамента также консультируют вузы, например, как и что можно было бы сделать при общении с зарубежными студентами, и как решать возможные проблемы.
«Мы рекомендовали применять для прибывающих в Эстонию так называемую когортовую изоляцию, и если кто-то из них заболеет, нужно их полностью изолировать», - объяснила Postimees пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп. (Под когортовой изоляцией понимается в пределах возможности проживание по группам или изоляция с соседями по квартире – ред.)
Сколько возвращающихся?
В Таллиннском техническом университете учатся почти 1300 зарубежных студентов, из них почти 800 из третьих стран. В общежитиях вуза из них живут примерно 600 иностранцев. «Студенты из Европейского союза во время пандемии отправились домой, из студентов из третьих стран уехала треть, остальные остались в Эстонии и до сих остаются здесь», - объяснила руководитель учебного отдела ТТУ Бетра Леэсмент.
ТТУ спросил у всех своих зарубежных студентов, из какой страны и когда они вернутся на учебу, также они проинформированы о правилах и ограничениях в Эстонии.
По словам Леэсмент, студенты пока отвечают не очень активно, но вуз будет стараться связаться с каждым учеником и получить от него информацию: «Нам крайне важно, чтобы все студенты, которые прибывают из стран с повышенным риском, соблюдали требования самоизоляции и тестирования». Те студенты технического университета, которые ответили, конечно, согласны пройти тестирование.
В Таллиннском университете учатся более 400 студентов, которые приехали из-за пределов Евросоюза, и в случае которых вуз обязан обеспечить самоизоляцию. ТЛУ активно общается с ними, чтобы выяснить ездили ли они и куда во время летних каникул.
«Мы знаем, что около 30 студентов уехали во время чрезвычайного положения. Полный обзор тех, кто уехал и планирует вернуться, пока составляется», - отметил пресс-секретарь университета Сулев Олл.
ТЛУ никогда не мог предложить общежитие всем зарубежным студентам, но вуз предоставил места 160 ученикам: «Таким образом, большая часть иностранных студентов ТЛУ проживают за пределами общежития».
В Тартуском университете начать обучение должны более 500 зарубежных студентов. Среди них 130 учеников, которые вернутся в Эстонию из третьих стран. Назвать количество студентов, которые должны прибыть в вуз физически, вуз пока не может, поскольку тем, кто начнет учиться только сейчас университет позволяет участвовать в э-обучении – это означает, что студенты будкт приезжать в течение всего семестра. Во-вторых, чтобы приехать в Эстонию студенты из третьих стран должны получить визу и, по словам представителей вуза, пока ходатайств о предоставлении визы поступило мало, и только около 45 студентов визы уже получили. В-третьих, учиться продолжат и ранее учившиеся в университете иностранцы.
Как ТТУ и ТЛУ, и ТУ связался со всеми новыми студентами-иностранцами, а также со всеми гражданами третьих стран. «О правилах знают все. При подаче ходатайства нужно заполнить гарантийное письмо об исполнении требования самоизоляции. По состоянию на сегодня такое письмо подписали 200 человек», - объяснила руководитель центра учебной миграции Юлле Тенсинг, добавив, что студенты, которые не подпишут требование, не могут или не хотят его исполнять, не смогут ходатайствовать о получении визы. Однако и подпись на гарантийном письме еще не означает наличие визы: «Мы сообщили студентам, что нет смысла пописывать гарантийное письмо до того, как станут ясны возможности поездки, в том числе, возможность подачи ходатайства на получение визы».
«Сейчас в общежитиях проживают около 350 зарубежных студентов, для новых учеников предусмотрены еще 150 мест, таким образом, речь идет о почти 500 студентах-иностранцах», - ответила Тенсинг на вопрос, сколько зарубежных студентов проживает в общежитиях. Как вуз может проконтролировать соблюдение самоизоляции: «Вуз и студенческий городок не являются контролирующим органом, ответственность за соблюдение самоизоляции лежит на самих студентах». Тенсинг подчеркнула, что зарубежные студенты подписью подтверждают, что находятся в самоизоляции.
В высшей школе экономики Mainor по англоязычной программе обучаются 350 студентов, среди них есть как иностранцы из ЕС и из третьих стран, так и местные жители: «Кроме того, на русских специальностях у нас наряду с местными жителями учатся зарубежные студенты, преимущественно из стран восточного партнерства», - сказал ректор вуза Майт Рунги.
По словам ректора университета, студенты как в целом, так и во время весеннего чрезвычайного положения ведут себя ответственно: «Студентов второго и третьего курсов, которые сообщили о том, что уедут из страны на время чрезвычайного положения или после него, было очень мало». Ректор добавил, что часть из них находились в пределах Европейского союза.
Треть иностранных студентов Mainor живет в гостинице, в основном это первокурсники: «Количество арендаторов хостеля находится под контролем персонала вуза и сообщества хостеля, и снабжены всем, что нужно для предотвращения распространения коронавируса. Наши жильцы хостеля очень сплоченные, всерьез относятся к коронавирусу, соблюдают порядок и часто общаются с персоналом на темы, связанные с короной», - объяснил Рунги. После прибытия в Эстонию вуз заключает с зарубежными студентами договор об обязанности исполнения самоизоляции, в котором всем студентам второго и третьего курса рекомендуется в период самоизоляции находиться в хостеле: «При этом государство не ввело обязанность находиться под охраной во время изоляции, и эту роль вуз не исполняет».
«Нарушение правил самоизоляции опасно для всего общества, и вред от этого ТТУ пытается минимизировать, взяв в использования все возможные профилактические меры», - отметила Леэсмент. Сейчас вуз использует тактику информирования студентов и разъяснения правил: «Наказание задним числом не ликвидирует ущерб, который распространение болезни причиняет здоровью населения».
Отвечает студент
В Таллиннском университете объяснили, что у вуза нет права ограничивать передвижение студентов, поэтому за соблюдение самоизоляции может отвечать только сам студент. «Как вуз мы можем объяснить связанные с самоизоляцией, транспортом и тестированием на Covid-19 обязанности, при необходимости мы можем помочь в организации этого», - объяснил Сулев Олл, как вуз может помочь студентам. В Тартуском университете объяснили, что если студент нарушит правила самоизоляции, это нанесет ущерб студенту, который потратил какое-то время и ресурсы, чтобы приехать в страну: «Для университета это означает крах всех попыток предотвратить».
Высшая школа предпринимательства Mainor является платным частным вузом, в котором доля зарубежных студентов, обучающихся на английском языке, составляет четверть всех учеников: «Студентам первого курса мы предлагаем дистанционное обучение. Выехавших сейчас из страны студенты второго и третьего курсов, очень мало, мы работаем над тем, чтобы никто из них не нарушал правила». Ректор подчеркнул, что вуз присматривает за живущими в хостеле студентами, и находится в контакте с теми, кто живет за его пределами, чтобы знать, какова ситуация у них.
«Учитывая тяжесть последствий неисполнения условий, предполагаем, что доля студентов-нарушителей крайне мала, но каждое нарушение наносит существенный ущерб репутации вуза», - добавил Рунги.
Министерство образования: нарушителей правил нужно привлекать к ответственности
Вице-канцлеру Министерства образования по вопросам высшего образования и науки Индрек Рейманд сказал Postimees, что нарушение самоизоляции является крайне безответственным поступком и несет угрозу для всех нас.
«За нарушение правил и эстонцев, и граждан зарубежных стран нужно привлекать к ответственности», - сказал Рейманд. Он привел пример, что в случае иностранцев нарушение правил может означать потерю вида на жительства и прерывание обучения.
Он отметил, что все прибывающие из стран с высокой долей риска люди должны в интересах безопасности в течение двух недель находиться в самоизоляции: и жители Эстонии, и иностранцы. Кроме того, сразу после прибытия нужно сдать анализы на коронавирус, и повторить его после окончания изоляции, то есть через две недели: «За соблюдение ограничений отвечают как прибывающий (студент или работник), так и приглашающая сторона (вуз)».