Выйдешь – потеряешь визу и прервешь обучение

Отвечает студент

В Таллиннском университете объяснили, что у вуза нет права ограничивать передвижение студентов, поэтому за соблюдение самоизоляции может отвечать только сам студент. «Как вуз мы можем объяснить связанные с самоизоляцией, транспортом и тестированием на Covid-19 обязанности, при необходимости мы можем помочь в организации этого», - объяснил Сулев Олл, как вуз может помочь студентам. В Тартуском университете объяснили, что если студент нарушит правила самоизоляции, это нанесет ущерб студенту, который потратил какое-то время и ресурсы, чтобы приехать в страну: «Для университета это означает крах всех попыток предотвратить».

Высшая школа предпринимательства Mainor является платным частным вузом, в котором доля зарубежных студентов, обучающихся на английском языке, составляет четверть всех учеников: «Студентам первого курса мы предлагаем дистанционное обучение. Выехавших сейчас из страны студенты второго и третьего курсов, очень мало, мы работаем над тем, чтобы никто из них не нарушал правила». Ректор подчеркнул, что вуз присматривает за живущими в хостеле студентами, и находится в контакте с теми, кто живет за его пределами, чтобы знать, какова ситуация у них.

Министерство образования: нарушителей правил нужно привлекать к ответственности

Вице-канцлер Министерства образования и науки Индрек Рейманд. ФОТО: Madis Veltman

Вице-канцлеру Министерства образования по вопросам высшего образования и науки Индрек Рейманд сказал Postimees, что нарушение самоизоляции является крайне безответственным поступком и несет угрозу для всех нас.

«За нарушение правил и эстонцев, и граждан зарубежных стран нужно привлекать к ответственности», - сказал Рейманд. Он привел пример, что в случае иностранцев нарушение правил может означать потерю вида на жительства и прерывание обучения.

Он отметил, что все прибывающие из стран с высокой долей риска люди должны в интересах безопасности в течение двух недель находиться в самоизоляции: и жители Эстонии, и иностранцы. Кроме того, сразу после прибытия нужно сдать анализы на коронавирус, и повторить его после окончания изоляции, то есть через две недели: «За соблюдение ограничений отвечают как прибывающий (студент или работник), так и приглашающая сторона (вуз)».