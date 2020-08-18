В школах ограничения заменят рекомендациями

Сегодня правительство решило заменить ограничения для образовательных учреждений на рекомендации Министерства образования и науки и Департамента здравоохранения.
Согласно решению правительства, требование о заполняемости помещений до 50% больше не применяются в основных школах, гимназиях, профессиональных училищах и колледжах, а также в школах по интересам, молодежных центрах, молодежных лагерях и студенческих лагерях. Кроме того, ограничения не распространяются на организацию курсов для автомобилистов и водителей опасных грузов.
Ограничения, изложенные в правительственном постановлении, будут заменены инструкциями по предотвращению распространения коронавируса в сотрудничестве с Министерством образования и науки и Департаментом здравоохранения. Рекомендации поступят в школы в среду.