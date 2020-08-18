В школах ограничения заменят рекомендациями

Согласно решению правительства, требование о заполняемости помещений до 50% больше не применяются в основных школах, гимназиях, профессиональных училищах и колледжах, а также в школах по интересам, молодежных центрах, молодежных лагерях и студенческих лагерях. Кроме того, ограничения не распространяются на организацию курсов для автомобилистов и водителей опасных грузов.