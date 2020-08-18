Латвийская автобусная компания: на эстонском рынке отсутствует свободная конкуренция

"До сих пор эти попытки были безуспешными, так как со стороны принимающих решения ощущается сопротивление, которое затрудняет выход на рынок. Это наводит на мысли, что рынок Эстонии для зарубежных перевозчиков закрыт для свободной и честной конкуренции", - считают в предприятии.

«Последние четыре года B-Bus регулярно участвует в тендерах самоуправлений Эстонии, но ряд нюансов и щепетильных требований оценочного процесса со стороны организаторов (самоуправлений) осложняет выход на рынок для зарубежных перевозчиков, - сказал председатель правления предприятия пассажирских перевозок B-Bus Виталий Комар. - Складывается впечатление, что цель выбрать не самого лучшего и выгодного по цене, а найти самые незначительные ошибки, чтобы исключить претендента из дальнейшего участия в конкурсе».

По словам Комара, опыт участия в тендерах на оказание услуг пассажирских перевозок в Эстонии показал, что самоуправления пытаются найти любые возможности, чтобы исключить претендента из дальнейшего участия в конкурсе из-за незначительных ошибок, которые не влияют на общую цену услуги. «Второй самый распространенный способ — это прекратить конкурс без результатов, если у потенциально выбранного заказчиком претендента нет шансов на победу в нем», - добавил Комар.

В компании заявили, что в Эстонии B-Bus в период с 2017 до 2020 годы принимал участие в шести тендерах на оказание услуг пассажирских перевозок: город Тарту, город Пярну, Пярнумаа, Валгамаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа. Сейчас B-Bus участвует в открытом тендере на организацию автобусных линий Харьюмаа.