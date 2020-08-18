Вт, 18.08.2020
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У одноклубника Рагнара Клавана диагностировали коронавирус

Рагнар Клаван.

ФОТО: LM/Luigi Canu / IPA/IPA/SIPA

У одноклубника капитана сборной Эстонии по футболу Рагнара Клавана, болгарского нападающего итальянского "Кальяри" Кирила Десподова (23) диагностировали коронавирус, Rus.ERR со ссылкой на Soccernet.

Десподов, который в прошлом сезоне был отдан в аренду австрийскому "Штурму", сдал положительный тест на COVID-19 во время отпуска в своей родной Болгарии. И хотя у него нет симптомов, он останется на карантине до тех пор, пока результаты тестирования не будут негативными, пишет

Для подготовки к новому сезону в итальянской Серии А футболисты "Кальяри" соберутся 18 августа - в этот день игроков ждет стандартное медицинское обследование.

Со среды команда начнет тренироваться в малых группах, а затем отправится в тренировочный лагерь Аритцо в центральной Сардинии. Начиная с пятницы, у "Кальяри" будет по две тренировки в день.

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