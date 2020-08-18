Вт, 18.08.2020
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  • Мошенники опустошили банковские счета пожилой жительницы Эстонии: ущерб превысил 37 000 евро

Мошенники опустошили банковские счета пожилой жительницы Эстонии: ущерб превысил 37 000 евро

Пустой кошелек. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Как сообщили в Пыхьяской префектуре, очередная жительница Эстонии стала жертвой так называемых инвестиционных мошенников.

Злоумышленники связались с жертвой по телефону и предложили заработать денег с помощью инвестиций. С помощью программы, обеспечивающей удаленный доступ, 72-летняя женщина предоставила доступ к своим банковским счетам в разных банках.

С января по июль этого года мошенникам удалось выманить у женщины 37 400 евро. Жертве мошенников не удалось вернуть деньги.

По факту мошенничества полиция начала уголовное производство.

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