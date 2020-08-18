Мошенники опустошили банковские счета пожилой жительницы Эстонии: ущерб превысил 37 000 евро

Как сообщили в Пыхьяской префектуре, очередная жительница Эстонии стала жертвой так называемых инвестиционных мошенников.
Злоумышленники связались с жертвой по телефону и предложили заработать денег с помощью инвестиций. С помощью программы, обеспечивающей удаленный доступ, 72-летняя женщина предоставила доступ к своим банковским счетам в разных банках.
С января по июль этого года мошенникам удалось выманить у женщины 37 400 евро. Жертве мошенников не удалось вернуть деньги.
По факту мошенничества полиция начала уголовное производство.