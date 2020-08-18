Вт, 18.08.2020
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  • IT-специалист: у каждой страны есть возможность заблокировать интернет

IT-специалист: у каждой страны есть возможность заблокировать интернет

Интернет - способ сбежать от реальности

ФОТО: caro-images.com

Все страны с развитым интернетом, в том числе Эстония, имеют технические возможности для блокировки нежелательного трафика, пишет RusERR.

Специалист в области инфотехнологий Антон Кекс сказал в утреннем эфире радиостанции «Радио 4» во вторник: «В Эстонии уже блокируются онлайн-казино, которые не платят налоги - таким же образом могут заблокировать все что угодно».

«Обычно блокируются определенные ресурсы. Так могут делать и в Белоруссии, блокируя или резко замедляя определенный трафик - провайдеры обязаны слушаться, иначе у них отберут лицензию. При этом они, скорее всего, не могут разглашать, что они этим занимаются», - рассказал Кекс.

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