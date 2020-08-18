IT-специалист: у каждой страны есть возможность заблокировать интернет

Специалист в области инфотехнологий Антон Кекс сказал в утреннем эфире радиостанции «Радио 4» во вторник: «В Эстонии уже блокируются онлайн-казино, которые не платят налоги - таким же образом могут заблокировать все что угодно».

«Обычно блокируются определенные ресурсы. Так могут делать и в Белоруссии, блокируя или резко замедляя определенный трафик - провайдеры обязаны слушаться, иначе у них отберут лицензию. При этом они, скорее всего, не могут разглашать, что они этим занимаются», - рассказал Кекс.