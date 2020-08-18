Полиция прекратила поиски пропавшей в лесу женщины. Добровольцы работу продолжают

85-летнюю Евгению активно ищут с конца прошлой недели. На момент официальной информации о ее пропаже вестей о судьбе пожилой женщины не поступало уже два дня: в прошлый четверг она отправилась с сестрой за ягодами в лес под Локса. Сестра из леса вышла, Евгения - нет.
В субботу полиция распространила информацию о поисках, сообщив приметы пропавшей женщины. Тогда же обеспокоенный сын написал в Facebook, что мать уже две ночи не ночевала дома, полиция ищет, но сил явно мало. Люди стали советовать обратиться в MTÜ Kadunud и организацию OPEROG. По словам руководителя недоходного объединения Kadunud Ааре Рюйтеля, за эти дни в поисках пропавшей приняли участие около 100 добровольцев.
Принимающая активное участие в организации и поиске Евгении одна из учредителей организации Iga Elu, Ксения Клочкова, рассказала Rus.Postimees, что вчера полиция завершила активный наземный поиск, еще раз прочесав местность на вертолете с тепловизором. Однако никаких следов пропавшей найти не удалось. «Мы тоже не обнаружили даже никаких намеков на ее местонахождение. Мы прочесали тот участок, на который нам указала полиция, прошли через лес и с другой стороны дороги, но, учитывая возраст Евгении, ограничились участком в два-три километра. Теперь мы решили, что она может быть выносливее, чем мы думали, поэтому территорию поисков решено расширить».
По словам Ксении, в этом лесу нет особо глухих участков и болот, поэтому поисковики продолжат искать до тех пор, пока Евгению не найдут: «В любом случае мы ищем не меньше двух недель. Однако если поступит призыв на поиск кого-то, чьи шансы быть найденным живым больше, нам придется перекинуть основные силы туда».
Поисковики действительно работают на добровольной основе. «Мы не получаем денег от государства, но и не считаем правильным отбирать деньги у полиции, пограничников, спасателей. Народная инициатива должна финансироваться народом, - сказал руководитель MTÜ Kadunud Ааре Рюйтель. – Однако нам очень мешает невозможность получать более точную информацию, которая поможет сконцентрировать силы там, где они должны быть, чтобы ускорить поиск и увеличить шансы пропавшего быть найденным живым».
Последнее – это отголосок истории с поисками грибника Михаила, которого можно было найти живым, но поисковики не успели. Он еще через два дня после пропажи выходил на связь по мобильному телефону, но полиция и операторы связи, ссылаясь на Закон о защите личных данных, не дали поисковикам информации о точке выхода Михаила на связь.
«У нас есть два правовых акта, которые противоречат друг другу – европейская директива и местный закон об электронных средствах связи. Один не разрешает разглашать такую информацию, другой такую возможность дает. Мы обратились в Департамент защиты личных данных с просьбой объяснить, какой из документов в Эстонии главнее? Мы хотим иметь прямой договор с операторами связи, чтобы в случае пропажи человека и операции по его поиску оператор мог спокойно дать нам координаты позиционирования его телефона. Это сузит сектор поиска и даст больше шансов на быстрое оказание помощи», - сказал Рюйтель.
Будет ли найдена Евгения, на этот вопрос поисковики отвечают уклончиво: «Ей 85 лет, она пропала шесть дней назад. Она не принимала препаратов, без которых ее жизнь может оказаться под угрозой. Люди ее судьбы и склада обычно очень выносливые. Однако нужно учитывать то, сколько человеку лет и в каких условиях он находится. Но надежду мы не теряем до последнего. Родственники должны вернуть своего близкого человека».
Если вы готовы поддержать работу добровольных поисковиков, вы можете перечислить любую сумму на счета:
Получатель: Kadunud SA
Номер счета: EE661010220095092013 (SEB)
Пояснение: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Получатель: Kadunud SA
Номер счета: EE441010220248190225 (SEB)
Пояснение: pysiannetus OPEROG operatiivsete otsingute kuludeks