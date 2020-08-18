Полиция прекратила поиски пропавшей в лесу женщины. Добровольцы работу продолжают

В субботу полиция распространила информацию о поисках, сообщив приметы пропавшей женщины. Тогда же обеспокоенный сын написал в Facebook, что мать уже две ночи не ночевала дома, полиция ищет, но сил явно мало. Люди стали советовать обратиться в MTÜ Kadunud и организацию OPEROG. По словам руководителя недоходного объединения Kadunud Ааре Рюйтеля, за эти дни в поисках пропавшей приняли участие около 100 добровольцев.

Принимающая активное участие в организации и поиске Евгении одна из учредителей организации Iga Elu, Ксения Клочкова, рассказала Rus.Postimees, что вчера полиция завершила активный наземный поиск, еще раз прочесав местность на вертолете с тепловизором. Однако никаких следов пропавшей найти не удалось. «Мы тоже не обнаружили даже никаких намеков на ее местонахождение. Мы прочесали тот участок, на который нам указала полиция, прошли через лес и с другой стороны дороги, но, учитывая возраст Евгении, ограничились участком в два-три километра. Теперь мы решили, что она может быть выносливее, чем мы думали, поэтому территорию поисков решено расширить».

По словам Ксении, в этом лесу нет особо глухих участков и болот, поэтому поисковики продолжат искать до тех пор, пока Евгению не найдут: «В любом случае мы ищем не меньше двух недель. Однако если поступит призыв на поиск кого-то, чьи шансы быть найденным живым больше, нам придется перекинуть основные силы туда».

Поисковики действительно работают на добровольной основе. «Мы не получаем денег от государства, но и не считаем правильным отбирать деньги у полиции, пограничников, спасателей. Народная инициатива должна финансироваться народом, - сказал руководитель MTÜ Kadunud Ааре Рюйтель. – Однако нам очень мешает невозможность получать более точную информацию, которая поможет сконцентрировать силы там, где они должны быть, чтобы ускорить поиск и увеличить шансы пропавшего быть найденным живым».

Последнее – это отголосок истории с поисками грибника Михаила, которого можно было найти живым, но поисковики не успели. Он еще через два дня после пропажи выходил на связь по мобильному телефону, но полиция и операторы связи, ссылаясь на Закон о защите личных данных, не дали поисковикам информации о точке выхода Михаила на связь.

«У нас есть два правовых акта, которые противоречат друг другу – европейская директива и местный закон об электронных средствах связи. Один не разрешает разглашать такую информацию, другой такую возможность дает. Мы обратились в Департамент защиты личных данных с просьбой объяснить, какой из документов в Эстонии главнее? Мы хотим иметь прямой договор с операторами связи, чтобы в случае пропажи человека и операции по его поиску оператор мог спокойно дать нам координаты позиционирования его телефона. Это сузит сектор поиска и даст больше шансов на быстрое оказание помощи», - сказал Рюйтель.

Будет ли найдена Евгения, на этот вопрос поисковики отвечают уклончиво: «Ей 85 лет, она пропала шесть дней назад. Она не принимала препаратов, без которых ее жизнь может оказаться под угрозой. Люди ее судьбы и склада обычно очень выносливые. Однако нужно учитывать то, сколько человеку лет и в каких условиях он находится. Но надежду мы не теряем до последнего. Родственники должны вернуть своего близкого человека».