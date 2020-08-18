Эстония не признает результаты президентских выборов в Белоруссии

Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства, пояснив, что правительство обсудило положение в Белоруссии и в своем заявлении подтвердило, что Эстония поддерживает волю народа Белоруссии к переменам, а также то, что в связи с масштабными фальсификациями результатов выборов лидер страны Александр Лукашенко утратил народный мандат.

«Правительство Эстонии поддерживает желание народа Белоруссии перемен в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов. Правительство поддерживает введение целевых санкций в отношении лиц, ответственных за применение насилия в отношении мирных граждан и за фальсификацию результатов выборов в стране. Правительство Эстонии считает также, что санкции не должны наносить вред простым гражданам Белоруссии», - отмечается в заявлении.

«Европейский cоюз должен обсудить ситуацию в Белоруссии и держать ее в фокусе главных тем в таких международных организациях как Совет безопасности ООН, совет ООН по правам человека, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Правительство Эстонии считает, что особое внимание следует обращать на предотвращение возможной эскалации насилия и на поиске мирного политического решения, результатом которого должны стать новые выборы в Белоруссии», - подчеркивается в заявлении эстонского правительства.

Правительство также поддержало предложение министра иностранных дел Эстонии поддержать гражданское общество Белоруссии 100 000 евро.