Путин в разговоре с Меркель назвал недопустимым любое вмешательство извне в дела Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала власти Белоруссии отказаться от насилия против участников мирных протестов и начать национальный диалог с оппозицией. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 августа, Меркель подчеркнула, что руководство в Минске должно незамедлительно освободить политзаключенных, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Deutsche Welle.
Как указала федеральный канцлер, для преодоления кризиса, возникшего после спорных президентских выборов 9 августа, важен национальный диалог властей с оппозицией и обществом.
"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, уточнили в Кремле.
Ранее во вторник Bloomberg сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов. Кроме того, она высказалась за то, чтобы в Белоруссии немедленно отпустили на свободу политзаключенных. Наконец, Минску, по мнению Меркель, необходимо начать диалог с оппозицией.
"Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Кроме того, следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом. Это позволит найти выход из кризиса", - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Главы государств и правительств стран Евросоюза на чрезвычайном саммите 19 августа обсудят, какую позицию им следует занять в связи с конфликтом в Белоруссии. Речь пойдет также о целесообразности введения санкций против причастных к фальсификации результатов выборов в Белоруссии и жестокому подавлению мирных демонстраций.