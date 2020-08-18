Путин в разговоре с Меркель назвал недопустимым любое вмешательство извне в дела Белоруссии

Как указала федеральный канцлер, для преодоления кризиса, возникшего после спорных президентских выборов 9 августа, важен национальный диалог властей с оппозицией и обществом.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, уточнили в Кремле.

Ранее во вторник Bloomberg сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов. Кроме того, она высказалась за то, чтобы в Белоруссии немедленно отпустили на свободу политзаключенных. Наконец, Минску, по мнению Меркель, необходимо начать диалог с оппозицией.

"Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов. Кроме того, следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом. Это позволит найти выход из кризиса", - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.