Из-за положительного теста на коронавирус в Эстонии отменили три футбольных матча

Футболист, о котором идет речь, последний раз тренировался с командой 11 августа, а затем из-за недомогания пропустил матч против раквереского "Тарваса", состоявшийся 15 августа. В тот же день игрок сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, а 17 августа футболист сделал повторный тест, который также показал положительный результат, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС).