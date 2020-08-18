Из-за положительного теста на коронавирус в Эстонии отменили три футбольных матча

Из-за того, что у футболиста выруского FC Helios выявили коронавирус, перенесены три матча чемпионата Эстонии по футболу в Первой лиге Б, которые должны были состояться на этой неделе, пишет Rus.ERR.
Футболист, о котором идет речь, последний раз тренировался с командой 11 августа, а затем из-за недомогания пропустил матч против раквереского "Тарваса", состоявшийся 15 августа. В тот же день игрок сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, а 17 августа футболист сделал повторный тест, который также показал положительный результат, сообщила во вторник пресс-служба Эстонского футбольного союза (ЭФС).
Из-за этого все остальные футболисты FC Helios, которые 11 августа контактировали с зараженным игроком, в течение 14 дней должны будут находиться в самоизоляции, а также были перенесены два ближайших поединка FC Helios.
В качестве меры предосторожности футбольные власти перенесли и игру "Тарваса" с "Калевом II", назначенную на 20 августа.