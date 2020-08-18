Картина дня: нововведения для путешественников, черные маклеры и непризнание выборов в Белоруссии

Правительство разрешило приезжающим не сидеть в карантине, а пройти тест

Правительство решило, что с 1 сентября приезжающие из-за границы в качестве альтернативы двухнедельной самоизоляции смогут пройти тест, продолжать ходить на работу и, избегая массовых контактов, пройти повторный тест через неделю, сообщил на своей страничке в Фейсбуке министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...

Эстония не признает результаты президентских выборов в Белоруссии

Эстония не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, считая, что они не были ни свободными, ни честными. Читать далее...

Черные маклеры опустошают кошельки клиентов и дискредитируют профессию

В Эстонии в сфере недвижимости работает около 1500 человек. Поскольку в глазах государства маклер - это свободная профессия, точное количество людей, оказывающих услуги по продаже и сдаче внаем недвижимости, определить трудно. Читать далее...

Тысячи эстонских автомобилистов могут нарушить закон, сами того не зная

Со вторника, 18 августа, у 12 000 эстонских автомобилистов истекает срок действия медицинской справки, а это значит, что водитель не имеет права садиться за руль. Читать далее...

Выйдешь – потеряешь визу и прервешь обучение

Постепенно в Эстонию либо чартерными рейсами, либо с пересадками начинают прибывать обучающиеся здесь уже второй или третий год зарубежные студенты. Начало учебного года, которое обычно проходит в торжественных условиях, в этом году будет другим: с требованиями изоляции. Читать далее...

Путин в разговоре с Меркель назвал недопустимым любое вмешательство извне в дела Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала власти Белоруссии отказаться от насилия против участников мирных протестов и начать национальный диалог с оппозицией. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 августа, Меркель подчеркнула, что руководство в Минске должно незамедлительно освободить политзаключенных. Читать далее...

В школах ограничения заменят рекомендациями

Сегодня правительство решило заменить ограничения для образовательных учреждений на рекомендации Министерства образования и науки и Департамента здравоохранения. Читать далее...

В Эстонии подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1278 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...

На Канарских островах ввели обязательный масочный режим и ограничили права курящих

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Канарских островах ношение масок сделали обязательным во всех общественных местах, как в помещениях, так и на улицах. Более того, под запрет попало и курение. Читать далее...

Студия Postimees: не пора ли отказаться от запретов на прямые полеты из Таллинна?

Министр экономики Таави Аас ответил в прямом эфире, готова ли Эстония открыть авиасообщение сразу со всеми странами. Смотрите интервью в повторе!

Урмас Паэт: хватит указывать авиакомпаниям, куда им летать!