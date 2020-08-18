Новая эпоха в Ülemiste City: теперь там можно не только работать

Современное 13-этажное здание с 81 съемной квартирой прежде всего предназначено для предприятий городка в целях краткосрочного и долгосрочного размещения сотрудников. Однако уютное местечко для остановки здесь могут найти как местные, так и иностранные туристы и люди, путешествующие по делам.

«Минута до работы. Минута до дома. Минута до тренировки. Минута до ресторана. Минута, чтобы попасть куда угодно. Такое удобство отлично отражает наши стремления к созданию среды, в которой все необходимое для жизни наших талантов будет сразу под рукой. Теперь и место жительства», — говорит руководитель Mainor Ülemiste Маргус Нылвак.

В Ülemiste City действует уже около 500 предприятий и трудится 10 000 работников. Треть от ИТ-экспорта Эстонии исходит отсюда, и именно этот сектор прилагает больше всего усилий для своих талантов. «Действующий на международном рынке труда талант разборчив и ожидает хорошую рабочую среду и быстрого вживания. Среди прочего также качественное жилье. Благодаря комфортным арендным квартирам мы помогаем нашим предприятиям конкурировать во имя своих талантов».

Технологии везде, даже в квартирах

Помимо силуэта города, аэропорта и вида на озеро Юлемисте новые квартиры дома Луриха предлагают прелести умного дома. В них интегрировано немало технологий — на стене в каждой квартире установлен планшет, который поможет заказать такси, еду, услуги уборки или лифт, но и изменить комнатную температуру и посмотреть прогноз погоды. При открытии окна или балконной двери перестает работать кондиционер.

Кроме того, тщательно продуманы нужды гостей с особыми потребностями. Конечно, и здесь мы руководствовались ключевым словом «технологии». Например, с помощью пульта можно задвигать и раздвигать шторы, кухонные полки и вешалки для одежды передвигаются на нужную высоту с помощью техники, таким же образом открываются дверцы шкафов. Освещение на кухне активируется при движении.

Полностью меблированные квартиры являются одно-, двух- и трехкомнатными, кроме того есть один пятикомнатный пентхаус. На покупку умных квартир премиум класса, как и целого этажа имеется ощутимый спрос.

Тут же возвышается восьмиэтажная офисная башня, в которой еще доступны последние свободные коммерческие площади. На сегодняшний день два строения образуют дом Луриха. «В своих зданиях мы используем имена эстонских новаторов. Борец Георг Лурих был несомненно легендой — при этом не только в спорте, но и в области питания. Именно поэтому в нашем центре он идеально подходит к ресторанам и спортивному клубу MyFitness с самой высокой посещаемостью в Эстонии», — объяснил Нылвак.

В сотрудничестве с магистрантом отделения современного искусства Эстонской академии художеств Хосе Альдемаром Муньос Нюстесом были созданы картины, которые будут украшать стены квартир в доме Луриха. Художник получил вдохновение от изучения окружающих человеческое тело невидимых реалий.

Городок уже обретает размеры города

Согласно последнему исследованию, в качестве быстро развивающейся бизнес-среды вклад предприятий Ülemiste City в экономику Эстонии вырос по сопоставимости уже до пятого по величине города Эстонии после Таллинна, Тарту, Пярну и Нарвы.

По словам Нылвака, к 2025 году количество работающих, учащихся и проживающих в городке людей удвоится до более 20 000 человек. Из них около тысячи будут постоянными жителями.

Кроме того, будущее городка мы видим зеленым, а его внутреннюю территорию — свободной от транспорта. В этих целях в начале лета в Ülemiste City первыми в мире стали тестировать основанную на трех беспилотных автобусах платформу общественного транспорта, которая смогла бы решить вопрос так называемого транспорта last-mile от запланированных на окраине городка парковок.