В реке обнаружили труп человека

О человеке в воде возле гребной базы Kalevi Sõudebaas в Центр тревоги сообщил случайный прохожий. Место происшествия было ограждено полицейской лентой и спасатели на гидроцикле начали искать утопленника.

После 14.00 утонувшего мужчину вытащили на берег. Далее этим инцидентом занимается полиция.

По словам Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма, нет основания подозревать преступление. «Точную причину смерти установит экспертиза», - добавила она.

ФОТО: Kristo Niglas

В том же месте на суше произошел несчастный случай, когда пожилой велосипедист не заметил полицейской ленты, въехал в нее и упал. Его увезла машина скорой помощи.