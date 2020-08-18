Вт, 18.08.2020
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В реке обнаружили труп человека

Место происшествия оцепили.

ФОТО: Kristo Niglas

Сегодня, 18 августа, в Центр тревоги поступило сообщение, что у левого берега реки Пярну в воде виден человек, пишет Pärnu Postimees.

О человеке в воде возле гребной базы Kalevi Sõudebaas в Центр тревоги сообщил случайный прохожий. Место происшествия было ограждено полицейской лентой и спасатели на гидроцикле начали искать утопленника.

После 14.00 утонувшего мужчину вытащили на берег. Далее этим инцидентом занимается полиция.

По словам Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма, нет основания подозревать преступление. «Точную причину смерти установит экспертиза», - добавила она.

ФОТО: Kristo Niglas

В том же месте на суше произошел несчастный случай, когда пожилой велосипедист не заметил полицейской ленты, въехал в нее и упал. Его увезла машина скорой помощи.

По данным Спасательного департамента, в Пярнумаа в этом году зарегистрировано семеро утонувших. Сегодняшний инцидент добавляется к печальной статистике восьмым случаем. В прошлом году в уезде за весь год было зарегистрировано восемь утопленников.

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