В реке обнаружили труп человека

Сегодня, 18 августа, в Центр тревоги поступило сообщение, что у левого берега реки Пярну в воде виден человек, пишет Pärnu Postimees.
О человеке в воде возле гребной базы Kalevi Sõudebaas в Центр тревоги сообщил случайный прохожий. Место происшествия было ограждено полицейской лентой и спасатели на гидроцикле начали искать утопленника.
После 14.00 утонувшего мужчину вытащили на берег. Далее этим инцидентом занимается полиция.
По словам Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма, нет основания подозревать преступление. «Точную причину смерти установит экспертиза», - добавила она.
В том же месте на суше произошел несчастный случай, когда пожилой велосипедист не заметил полицейской ленты, въехал в нее и упал. Его увезла машина скорой помощи.
По данным Спасательного департамента, в Пярнумаа в этом году зарегистрировано семеро утонувших. Сегодняшний инцидент добавляется к печальной статистике восьмым случаем. В прошлом году в уезде за весь год было зарегистрировано восемь утопленников.