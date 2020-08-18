В Таллиннском общественном транспорте водители перестанут продавать билеты

В среду, 19 августа, столичная мэрия на своем заседании внесет изменения в распоряжение «Правила оплаты проезда в Таллиннском общественном транспорте и цены на билеты», согласно которым с водителей снимается обязанность продавать бумажные билеты.

«Это позволит водителям сосредоточиться на основной работе, так им будет лучше соблюдать график движения», - сообщается в пояснительной записке к проекту постановления.

Гости из других стран смогут приобретать бумажный QR-билет в автоматах продажи билетов, расположенных на автобусном вокзале, в терминалах порта и аэропорту - все эти билеты стоят дешевле, чем приобретенные у водителя.