Вт, 18.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллиннском общественном транспорте водители перестанут продавать билеты

В Таллиннском общественном транспорте водители перестанут продавать билеты

Автобус, иллюстративное фото

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Водители общественного транспорта в Таллинне не будут заниматься продажей билетов с 1 сентября, передает RusERR.

В среду, 19 августа, столичная мэрия на своем заседании внесет изменения в распоряжение «Правила оплаты проезда в Таллиннском общественном транспорте и цены на билеты», согласно которым с водителей снимается обязанность продавать бумажные билеты.

«Это позволит водителям сосредоточиться на основной работе, так им будет лучше соблюдать график движения», - сообщается в пояснительной записке к проекту постановления.

Гости из других стран смогут приобретать бумажный QR-билет в автоматах продажи билетов, расположенных на автобусном вокзале, в терминалах порта и аэропорту - все эти билеты стоят дешевле, чем приобретенные у водителя.

Зарегистрированные жители Таллинна пользуются общественным транспортом в столице бесплатно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ