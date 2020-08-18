Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего в Таллинне Олега

Он и раньше уходил на пару дней из дома и находился в Ыйсмяэ, Какумяэ или на Астангу. Он не ищет общения и из-за состояния здоровья ему иногда трудно ориентироваться в происходящем.

У Олега при себе были ключи от квартиры, но других вещей он не взял. Его рост 180 см, он среднего телосложения, у него темные волосы и серые глаза. На Олеге были черный свитер, коричневые брюки и коричневая обувь.