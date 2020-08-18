Финляндия ввела ограничения на продажу некоторых лекарств

Ограничения вступили в силу сегодня, 18 августа, и будут действовать до 15 января 2021 года, передает портал Yle.

Министерство сообщает, что отпускающиеся по рецепту лекарства, содержащие парацетамол или дексаметазон, можно за один раз продавать на руки в количестве, которое необходимо человеку в течение трех месяцев.

За одно посещение аптеки безрецептурных препаратов с парацетамолом можно купить только одну большую упаковку. Дексаметазон отпускается лишь по рецепту.

Парацетамол – широко применяемое болеутоляющее и жаропонижающее средство. Дексаметазон используется, к примеру, при воспалениях.