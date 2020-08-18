Финляндия ввела ограничения на продажу некоторых лекарств

Продажи лекарственных средств, содержащих парацетамол или дексаметазон, будут временно ограничены, сообщает Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии.
Ограничения вступили в силу сегодня, 18 августа, и будут действовать до 15 января 2021 года, передает портал Yle.
Министерство сообщает, что отпускающиеся по рецепту лекарства, содержащие парацетамол или дексаметазон, можно за один раз продавать на руки в количестве, которое необходимо человеку в течение трех месяцев.
За одно посещение аптеки безрецептурных препаратов с парацетамолом можно купить только одну большую упаковку. Дексаметазон отпускается лишь по рецепту.
Парацетамол – широко применяемое болеутоляющее и жаропонижающее средство. Дексаметазон используется, к примеру, при воспалениях.
Согласно министерству, доступность лекарств в Финляндии пока остается на достаточно хорошем уровне. Новые ограничения являются профилактической мерой.