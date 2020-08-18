Вт, 18.08.2020
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Финляндия ввела ограничения на продажу некоторых лекарств

Аптека. Иллюстративное фото.

ФОТО: KAMILLA SELINA LEPIK / Sakala

Продажи лекарственных средств, содержащих парацетамол или дексаметазон, будут временно ограничены, сообщает Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии.

Ограничения вступили в силу сегодня, 18 августа, и будут действовать до 15 января 2021 года, передает портал Yle.

Министерство сообщает, что отпускающиеся по рецепту лекарства, содержащие парацетамол или дексаметазон, можно за один раз продавать на руки в количестве, которое необходимо человеку в течение трех месяцев.

За одно посещение аптеки безрецептурных препаратов с парацетамолом можно купить только одну большую упаковку. Дексаметазон отпускается лишь по рецепту.

Парацетамол – широко применяемое болеутоляющее и жаропонижающее средство. Дексаметазон используется, к примеру, при воспалениях.

Согласно министерству, доступность лекарств в Финляндии пока остается на достаточно хорошем уровне. Новые ограничения являются профилактической мерой.

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