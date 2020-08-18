Вт, 18.08.2020
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  • В Таллинне у белорусского посольства появились призывы поддержать жертв режима

Фото ⟩ В Таллинне у белорусского посольства появились призывы поддержать жертв режима

После прошедшего в воскресенье на площади Вабадузе протеста в поддержку белорусского народа на бетонном заборе, расположенном напротив посольства Республики Беларусь, появились надписи с поддержкой жертв режима, передает Postimees.

Помимо нецензурных сокращений, на заборе появились и надписи «Жыве Беларусь!» и «Поддержи жертв режима».

Насколько известно Postimees, посольство Республики Беларусь заказало очистку забора от слоганов.

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