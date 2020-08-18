Фото ⟩ В Таллинне у белорусского посольства появились призывы поддержать жертв режима

После прошедшего в воскресенье на площади Вабадузе протеста в поддержку белорусского народа на бетонном заборе, расположенном напротив посольства Республики Беларусь, появились надписи с поддержкой жертв режима, передает Postimees.
Помимо нецензурных сокращений, на заборе появились и надписи «Жыве Беларусь!» и «Поддержи жертв режима».
Насколько известно Postimees, посольство Республики Беларусь заказало очистку забора от слоганов.
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