Музыкальный фестиваль в Ухане 15 августа ФОТО: Getty Images

Тысячи людей набились в бассейн, масок на лице ни у кого нет, все плавают на надувных кругах и веселятся под звуки музыкального фестиваля.

Картина не очень соответствует 2020-му году, и тем не менее именно такие сцены можно было наблюдать в прошлые выходные в китайском городе Ухань, где в конце прошлого года впервые появился коронавирус.

Фотографии вечеринки в уханьском аквапарке Maya Beach, так сильно контрастирующие с жизнью большинства стран в эпоху коронавирусной пандемии, разошлись по интернету.

Но еще сильнее эти фотографии контрастируют со сценами из самого Уханя полугодом раньше. В январе город просто закрылся - на улицах не было ни машин, ни людей.

Ограничительные меры в Ухане сняли в апреле, а с середины мая, по официальным данным, в самом городе и в провинции Хубэй, где он расположен, не было зафиксировано ни одного случая внутренней передачи коронавируса.

Медленное возвращение к нормальности

23 января в Ухане начался беспрецедентный по тем временам карантин. В городе на тот момент было зарегистрировано 17 связанных с Covid-19 смертей и более 400 инфицированных.

За неделю до этого власти Китая подтвердили факт передачи вируса от человека к человеку. Ранее доказательств этому не было.

Город с 11-миллионным населением оказался взаперти и был полностью отрезан от остального Китая. В течение последовавших месяцев местных жителей тысячами тестировали на коронавирус и сажали на карантин. Массовые мероприятия были отменены, любые скопления людей запрещены.

К марту меры локдауна начали мало-помалу снимать. Одному человеку из каждой квартиры разрешили выходить за пределы жилого комплекса максимум на два часа.

Начали открываться торговые центры, заработал общественный транспорт, и люди стали выходить из дома, хотя меры социального дистанцирования по-прежнему действовали, и нужно было носить маски.

8 апреля локдаун официально завершился.

Влюбленные пары поспешили жениться - после месяцев отмен и задержек свадеб.

Стало казаться, что жизнь возвращается в нормальное русло. Открылись школы, возобновился бизнес, общественный транспорт заработал в полную силу.

Однако 12 мая в Ухане было зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Город молниеносно привел в действие план тестирования всего 11-миллионного населения, и вскоре вспышка была погашена.

К июню на улицах города снова открылись ночные рынки. А через месяц, в июле, жизнь стала по-настоящему возвращаться в привычное русло в большинстве регионов Китая. Кинотеатры, многие парки, библиотеки, музеи снова открыли двери, были разрешены массовые мероприятия.

Сегодня в Ухане жизнь бьет ключом. Организаторы вечеринки в бассейне, которая прославилась в интернете, даже предлагали девушкам билеты за полцены, чтобы привлечь как можно больше посетителей.

По словам управляющего парком аттракционов Wuhan Happy Valley, на территории которого расположен аквапарк, где прошел фестиваль, заполняться посетителями он стал только в августе.

В настоящий момент за выходные парк посещает порядка 15 тысяч человек - это в два раза меньше, чем было в это же время в прошлом году.

Комментируя фотографии из бассейна, некоторые пользователи китайских соцсетей удивлялись, что организаторам разрешили провести столь массовое мероприятие. В "Твиттере" и "Фейсбуке" также раздавались встревоженные голоса. Однако в Ухане не было новых случаев коронавируса с середины мая - при 9,9 миллионах протестированных. Запрета на массовые мероприятия в городе нет.