Трое детей остались без матери: мужчина признан виновным в убийстве бывшей жены

При оглашении решения суд отметил, что обвинение обоснованное и для переквалифицирования дела нет оснований. По оценке суда, речь не шла о провоцировании, а об умышленном убийстве.

Дело рассматривалось за закрытыми дверями в интересах несовершеннолетних. Решение суда еще не вступило в силу.

Трагические события начались в сентябре 2018 года в волости Тапа в деревне Йоотме. Тогдашний глава Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте рассказал, что об исчезновении женщины в полицию сообщили ее близкие, поскольку Мерье раньше никогда не пропадала без предупреждения.

В результате расследования полиция пришла к выводам, что причинами исчезновения могли стать проблемы в близких отношениях. Выяснилось, что Мерье пыталась разорвать связь со своим бывшим мужем.