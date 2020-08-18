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  • Трое детей остались без матери: мужчина признан виновным в убийстве бывшей жены

Трое детей остались без матери: мужчина признан виновным в убийстве бывшей жены

Мадис Кейс в суде.

ФОТО: Toomas Herm

В Раквереском доме суда сегодня, 18 августа, 33-летнего Мадиса Кейса приговорили к 11 годам тюрьмы за то, что он задушил свою бывшую жену Мерье. Также суд обязал его покрыть расходы на производство в размере 7393 евро, пишет Virumaa Teataja.

При оглашении решения суд отметил, что обвинение обоснованное и для переквалифицирования дела нет оснований. По оценке суда, речь не шла о провоцировании, а об умышленном убийстве.

Дело рассматривалось за закрытыми дверями в интересах несовершеннолетних. Решение суда еще не вступило в силу.

Трагические события начались в сентябре 2018 года в волости Тапа в деревне Йоотме. Тогдашний глава Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте рассказал, что об исчезновении женщины в полицию сообщили ее близкие, поскольку Мерье раньше никогда не пропадала без предупреждения.

В результате расследования полиция пришла к выводам, что причинами исчезновения могли стать проблемы в близких отношениях. Выяснилось, что Мерье пыталась разорвать связь со своим бывшим мужем.

Тело Мерье с признаками насильственной смерти было обнаружено у многоквартирного дома, где Мадис убил ее, в чаще в примерно 200 метрах от строящегося дома Кейса, в месте, где раньше складировался строительный мусор. Без матери осталось трое детей.

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