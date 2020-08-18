Пьяная женщина перевозила кошку и совершила ДТП
Сегодня, 18 августа, в Пыльвамаа произошло ДТП с участием пьяного водителя, сообщает полиция на своей странице в Twitter.
Во вторник, 18 августа, в 14:10 в Сааръярве на 26-м километре шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре автомобиль Opel Zafira, за рулем которого была пьяная женщина, а пассажиром — кошка, вылетел в кювет.
Полицейский патруль доставил кошку в приют для животных, а пьяную даму к следователю. Стражи правопорядка напоминают, что даже небольшое опьянение очень опасно для водителя.
Также сегодня в 18:35 произошло ДТП в Роокюла на десятом километре шоссе Перила-Янеда, где машина Volvo V70 вылетела с дороги и перевернулась на крышу. Спасатели помогли водителю выбраться из автомобиля, скорая помощь доставила его в больницу. Обстоятельства ДТП и возможное опьянение водителя выясняются.