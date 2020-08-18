В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал

В результате взрыва на пути автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора, передает DW.

При возвращении автоколонны российских военных на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство, указывается далее. Ранения получили еще два российских военных.