В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал

Самодельное взрывное устройство сработало во время движения российской автоколонны, сообщило Минобороны РФ. Ранения получили еще двое военнослужащих.
В результате взрыва на пути автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора, передает DW.
При возвращении автоколонны российских военных на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство, указывается далее. Ранения получили еще два российских военных.
Погибший генерал представлен к государственной награде посмертно, указывается далее. Руководство ведомства окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку, подчеркнула пресс-служба. Фамилия погибшего генерала не называется.