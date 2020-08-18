Вт, 18.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал

Взрыв. Фото иллюстративное.

ФОТО: MOHAMMED AL-RIFAI/AFP

Самодельное взрывное устройство сработало во время движения российской автоколонны, сообщило Минобороны РФ. Ранения получили еще двое военнослужащих.

В результате взрыва на пути автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора.  Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора, передает DW.

При возвращении автоколонны российских военных на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство, указывается далее. Ранения получили еще два российских военных.

Погибший генерал представлен к государственной награде посмертно, указывается далее. Руководство ведомства окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку, подчеркнула пресс-служба. Фамилия погибшего генерала не называется.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ