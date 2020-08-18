Несколько эстонских компаний попали в черный список: среди них и фирма по вывозу мусора

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сообщает, что черный список комиссии по потребительским спорам с начала августа пополнился несколькими эстонскими компаниями, среди них и известная фирма по вывозу мусора Eesti Keskkonnateenused, передает портал Geenius.
В черный список фирма Eesti Keskkonnateenused попала, поскольку один человек потребовал починить или заменить контейнер, который был поврежден в начале марта после вывоза мусора. Комиссия по потребительским спорам установила, что повреждения были нанесены в ходе исполнения договора поручения и обязала фирму заменить сломанный аналогичным контейнером, но это решение до сих пор не было выполнено.
Также в черном списке в августе оказались фирмы Autodeost OÜ, Viru Reisid, Immo Luxury и Blue Sky OÜ.
В черный список предприятие попадает, если не выполняет решение комиссии по потребительским спорам в течение 30 дней.
С полным черным списком можно ознакомиться здесь.