Несколько эстонских компаний попали в черный список: среди них и фирма по вывозу мусора

В черный список фирма Eesti Keskkonnateenused попала, поскольку один человек потребовал починить или заменить контейнер, который был поврежден в начале марта после вывоза мусора. Комиссия по потребительским спорам установила, что повреждения были нанесены в ходе исполнения договора поручения и обязала фирму заменить сломанный аналогичным контейнером, но это решение до сих пор не было выполнено.