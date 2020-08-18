Глава бундестага Шойбле: режиму Лукашенко пришел конец

Кадры протестов в Белоруссии говорят сами за себя, заявил DW председатель бундестага Вольфганг Шойбле, выразив уверенность в скором конце эры Лукашенко.
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Белоруссии прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов. "Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле во вторник, 18 августа, в интервью DW, добавив, что для него является очевидным, что режиму в Белоруссии пришел конец.
В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия, подчеркнул Шойбле.
Шойбле: усилия Европы в сфере демократии не направлены против России
При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность - в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. "Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - заявил он.
По словам спикера бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Белоруссии было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе тех, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.
В Белоруссии уже десятый день не затихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80,1 процента голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость. Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская не признала результаты выборов и была вынуждена покинуть Белоруссию.