Декан ТТУ: невозможно контролировать самоизоляцию 1600 студентов

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире декан инженерного факультета ТТУ Федор Сергеев.

Выдержки из беседы:

– Почему другие университеты ждут иностранцев, а ТТУ нет? Не поспешили ли вы отказать первокурсникам?

– Все решения университета неоднократно взвешиваются. В условиях пандемии, когда постоянно меняеются условия и требования к вузу, мы вынуждены были принять такое решение. Думаю, что оно было правильным, это позволит в будущем снизить риски.

– Какие риски снизятся? Не слишком ли вы перестраховывались? Накануне правительство сообщило о введении с 1 сентября послаблений для приезжающих из стран красной зоны жителей Эстонии – тест освобождает от карантина. Почему все-таки в ТТУ не сочли возможным пойти навстречу иностранным студентам?

– Не забывайте о том, что у нас – самое большое количество иностранных студентов.

В ТТУ учится 1300 иностранцев, не считая нынешних первокурсников. Из третьих стран у нас 831 студент. В общежитиях проживают 600 иностранцев.

Нам приходится заботиться обо всех, чтобы единичные случаи заболевания, которые были зафиксированы, например, в Тарту, не вылились в большую проблему. Мы стараемся минимизировать риски не постфактум, а работая на опережение.

– Но вы же не можете гарантировать, что старшекурсники, которым вы не отказали в учебе, не завезут в Эстонию вирус? К чему такое разделение?

– Отказав в приеме 350 студентам, мы минимизировали риски.

– Не проще ли было бы обязать их пройти тестирование или отсидеть карантин?

– Нет, не проще, учитывая все требования, предъявленные нам государством.

Мы должны встречать студентов, сопровождать их и контролировать соблюдение самоизоляции. Университет счел невозможным выполнить все эти требования применительно к 1300 студентам.

– Сейчас в Эстонии нет чрезвычайной ситуации, а значит никто не мог обязать университет отчислять студентов. Не так ли?

– Подчеркну, что мы не отчисляли студентов. Из 350 человек реально зачислено в вуз было намного меньше. Статус студента иностранцы получают лишь по факту прибытия в Эстонию, поэтому нельзя говорить о том, что мы многих отчислили.

– Тем не менее, студенты были оповещены, что прошли конкурс и приняты в вуз, и многие из них уже вложились в будущую учебу: оформили страховки, авиабилеты, сдали платные экзамены, необходимые для получения сертификатов по английскому, начали бронировать квартиры и даже взяли учебные кредиты. Насколько корректно им было отказывать в учебе?

– Не отрицаю, что студенты понесли определенные финансовые потери. Но государство нас обязало выполнить три условия: обеспечить прибывающих студентов отдельным транспортом, гарантировать их пребывание в карантине и тестирование. Университет счет невозможным выполнить эти условия. В пересчете на 1600-1700 студентов, включая первокурсников, это непосильная нагрузка.

В общежитиях живет только 600 студентов. Проконтролировать остальных – очень тяжело. Мы не можем приставить к каждому студенту надзирателя.