Декан ТТУ: невозможно контролировать самоизоляцию 1600 студентов
- Иностранцев мы потеряли, но англоязычные программы сохранили
- Проще отказать 350 студентам в приеме, чем контролировать их
- Потери можно отыграть за счет наплыва местных студентов
- В ТТУ поступило на 550 человек больше, чем в прошлом году
Таллиннский Технический университет (TalTech) отказался принять на обучение более 300 иностранных студентов из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Во сколько обойдутся вузу материальные и имиджевые потери? Отмена поступления – это выход?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире декан инженерного факультета ТТУ Федор Сергеев.
Выдержки из беседы:
– Почему другие университеты ждут иностранцев, а ТТУ нет? Не поспешили ли вы отказать первокурсникам?
– Все решения университета неоднократно взвешиваются. В условиях пандемии, когда постоянно меняеются условия и требования к вузу, мы вынуждены были принять такое решение. Думаю, что оно было правильным, это позволит в будущем снизить риски.
– Какие риски снизятся? Не слишком ли вы перестраховывались? Накануне правительство сообщило о введении с 1 сентября послаблений для приезжающих из стран красной зоны жителей Эстонии – тест освобождает от карантина. Почему все-таки в ТТУ не сочли возможным пойти навстречу иностранным студентам?
– Не забывайте о том, что у нас – самое большое количество иностранных студентов.
В ТТУ учится 1300 иностранцев, не считая нынешних первокурсников. Из третьих стран у нас 831 студент. В общежитиях проживают 600 иностранцев.
Нам приходится заботиться обо всех, чтобы единичные случаи заболевания, которые были зафиксированы, например, в Тарту, не вылились в большую проблему. Мы стараемся минимизировать риски не постфактум, а работая на опережение.
– Но вы же не можете гарантировать, что старшекурсники, которым вы не отказали в учебе, не завезут в Эстонию вирус? К чему такое разделение?
– Отказав в приеме 350 студентам, мы минимизировали риски.
– Не проще ли было бы обязать их пройти тестирование или отсидеть карантин?
– Нет, не проще, учитывая все требования, предъявленные нам государством.
Мы должны встречать студентов, сопровождать их и контролировать соблюдение самоизоляции. Университет счел невозможным выполнить все эти требования применительно к 1300 студентам.
– Сейчас в Эстонии нет чрезвычайной ситуации, а значит никто не мог обязать университет отчислять студентов. Не так ли?
– Подчеркну, что мы не отчисляли студентов. Из 350 человек реально зачислено в вуз было намного меньше. Статус студента иностранцы получают лишь по факту прибытия в Эстонию, поэтому нельзя говорить о том, что мы многих отчислили.
– Тем не менее, студенты были оповещены, что прошли конкурс и приняты в вуз, и многие из них уже вложились в будущую учебу: оформили страховки, авиабилеты, сдали платные экзамены, необходимые для получения сертификатов по английскому, начали бронировать квартиры и даже взяли учебные кредиты. Насколько корректно им было отказывать в учебе?
– Не отрицаю, что студенты понесли определенные финансовые потери. Но государство нас обязало выполнить три условия: обеспечить прибывающих студентов отдельным транспортом, гарантировать их пребывание в карантине и тестирование. Университет счет невозможным выполнить эти условия. В пересчете на 1600-1700 студентов, включая первокурсников, это непосильная нагрузка.
В общежитиях живет только 600 студентов. Проконтролировать остальных – очень тяжело. Мы не можем приставить к каждому студенту надзирателя.
– Даже если не учитывать первокурсников, за оставшимися вы вряд ли сможете уследить. Так зачем было отказывать новичкам?
– Всё равно риски снижаются.
– Сколько университет от этого потеряет?
– Проректором по учебной части названы следующие цифры:
Материальные потери университета оцениваются в 300 тысяч евро в семестр и в 600 тысяч евро – в год.
Это не очень большая сумма на фоне общего бюджета ТТУ объемом чуть более 100 миллионов евро.
– Кто восполнит пробел в бюджете университета?
– Полностью его восполнить невозможно. Надеемся на будущее. Буквально две недели назад ТТУ получил подтверждение, что через консорциум из семи университетов (в консорциум EuroTech вошли шесть европейских вузов и один израильский) мы получим возможность обмениваться студентами. Речь идет о 100 тысячах студентов. Проект начинается с 1 декабря.
– Вы сможете отыграть определенные финансовые потери (вместо трехсот не принятых на учебу иностранцев получите по обмену 100 студентов), но вряд ли понизите риски, связанные с возможностью заразиться коронавирусом?
– Мы пока не знаем, какие требования со стороны государства будут предъявлены к нам в декабре.
– А сколько потеряла ваша кафедра?
– Кафедра инженеров не досчиталась половины от общего числа непринятых студентов: свыше 150 человек. Из 20 англоязычных программ ТТУ инженерный факультет предлагает семь.
– Чем измеряются имиджевые потери?
– Повторюсь, что мы не принимаем иностранных студентов из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, остальных – принимаем. И, заодно, возлагаем надежды на обмен студентами через консорциум EuroTech.
– Какой компромисс вы предложили не принятым на учебу студентам?
– Возможность брать платные онлайн-курсы через «Открытый университет» и зачесть эти предметы при поступлении в следующем году. Не исключаю, что кто-то сможет сразу перейти на второй курс.
– Инженерный факультет не досчитался 150 студентов. Это большая для вас потеря?
– Это решение было очень тяжелым.
Отказ иностранцам, возможно, не самое справедливое, но правильное решение. В целом прием студентов удался – на первый курс поступило на 550 человек больше, чем в прошлом году.
– То есть, потеря иностранных студентов была компенсирована за счет наплыва местных желающих, не рискнувших поступать в зарубежные вузы?
– Да, так и есть.
Мы приняли более чем достаточно студентов. Это позволило нам сохранить англоязычные специальности. Изначально даже рассматривался вариант их закрытия – в случае недобора студентов.
– От иностранных студентов-старшекурсников университет решил не отказываться. Почему?
– Эти студенты уже зачислены в вуз. У нас не было законных оснований для их отчисления.
– В противном случае студенты могли бы судиться с вузом?
– Да, такое тоже не исключено.
– Будут ли оставшихся иностранцев проверять на коронавирус? Установлены ли в университете специальные требования для прибывающих из стран красной зоны?
– Специальных требований нет. Мы руководствуемся общими требованиями полиции и Департамента здоровья: соблюдение карантина и тестирование.
– Тестирование должен оплачивать сам студент?
– Университет не берет на себя эти расходы.
– Будут ли отслеживаться поездки студентов в течение учебного года?
– Университет рекомендует студентам не уезжать из Эстонии, но у нас нет возможности и юридических оснований контролировать этот процесс.
Контроль – забота государства. Эту ответственность нельзя перекладывать на университет.
Смотрите интервью в повторе!
- Не поспешили ли ТТУ захлопнуть двери перед иностранными студентами?
- Не проще ли было бы обязать иностранцев пройти тестирование или отсидеть карантин?
- Сколько университет от этого потеряет? Чем измеряются материальные и имиджевые потери?
- Кто восполнит пробел в бюджете университета?
- От иностранных студентов-старшекурсников университет решил не отказываться. Почему?
- Будут ли оставшихся иностранцев, а таковых около 800 человек, проверять на коронавирус?
- Установлены ли в университете специальные требования для прибывающих из стран красной зоны?