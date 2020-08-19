Ср, 19.08.2020
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  • Декан ТТУ: невозможно контролировать самоизоляцию 1600 студентов

Декан ТТУ: невозможно контролировать самоизоляцию 1600 студентов
Бюджет недосчитается 600 тысяч евро

  • Иностранцев мы потеряли, но англоязычные программы сохранили
  • Проще отказать 350 студентам в приеме, чем контролировать их
  • Потери можно отыграть за счет наплыва местных студентов
  • В ТТУ поступило на 550 человек больше, чем в прошлом году

Таллиннский Технический университет (TalTech) отказался принять на обучение более 300 иностранных студентов из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Во сколько обойдутся вузу материальные и имиджевые потери? Отмена поступления – это выход?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире декан инженерного факультета ТТУ Федор Сергеев.

Выдержки из беседы:

– Почему другие университеты ждут иностранцев, а ТТУ нет? Не поспешили ли вы отказать первокурсникам?

– Все решения университета неоднократно взвешиваются. В условиях пандемии, когда постоянно меняеются условия и требования к вузу, мы вынуждены были принять такое решение. Думаю, что оно было правильным, это позволит в будущем снизить риски.

– Какие риски снизятся? Не слишком ли вы перестраховывались? Накануне правительство сообщило о введении с 1 сентября послаблений для приезжающих из стран красной зоны жителей Эстонии – тест освобождает от карантина. Почему все-таки в ТТУ не сочли возможным пойти навстречу иностранным студентам?

– Не забывайте о том, что у нас – самое большое количество иностранных студентов.

В ТТУ учится 1300 иностранцев, не считая нынешних первокурсников. Из третьих стран у нас 831 студент. В общежитиях проживают 600 иностранцев.

Нам приходится заботиться обо всех, чтобы единичные случаи заболевания, которые были зафиксированы, например, в Тарту, не вылились в большую проблему. Мы стараемся минимизировать риски не постфактум, а работая на опережение.

– Но вы же не можете гарантировать, что старшекурсники, которым вы не отказали в учебе, не завезут в Эстонию вирус? К чему такое разделение?

– Отказав в приеме 350 студентам, мы минимизировали риски.

– Не проще ли было бы обязать их пройти тестирование или отсидеть карантин?

– Нет, не проще, учитывая все требования, предъявленные нам государством.

Мы должны встречать студентов, сопровождать их и контролировать соблюдение самоизоляции. Университет счел невозможным выполнить все эти требования применительно к 1300 студентам.

– Сейчас в Эстонии нет чрезвычайной ситуации, а значит никто не мог обязать университет отчислять студентов. Не так ли?

– Подчеркну, что мы не отчисляли студентов. Из 350 человек реально зачислено в вуз было намного меньше. Статус студента иностранцы получают лишь по факту прибытия в Эстонию, поэтому нельзя говорить о том, что мы многих отчислили.

– Тем не менее, студенты были оповещены, что прошли конкурс и приняты в вуз, и многие из них уже вложились в будущую учебу: оформили страховки, авиабилеты, сдали платные экзамены, необходимые для получения сертификатов по английскому, начали бронировать квартиры и даже взяли учебные кредиты. Насколько корректно им было отказывать в учебе?

– Не отрицаю, что студенты понесли определенные финансовые потери. Но государство нас обязало выполнить три условия: обеспечить прибывающих студентов отдельным транспортом, гарантировать их пребывание в карантине и тестирование. Университет счет невозможным выполнить эти условия. В пересчете на 1600-1700 студентов, включая первокурсников, это непосильная нагрузка.

В общежитиях живет только 600 студентов. Проконтролировать остальных – очень тяжело. Мы не можем приставить к каждому студенту надзирателя.

– Даже если не учитывать первокурсников, за оставшимися вы вряд ли сможете уследить. Так зачем было отказывать новичкам?

– Всё равно риски снижаются.

– Сколько университет от этого потеряет?

– Проректором по учебной части названы следующие цифры:

Материальные потери университета оцениваются в 300 тысяч евро в семестр и в 600 тысяч евро – в год.

Это не очень большая сумма на фоне общего бюджета ТТУ объемом чуть более 100 миллионов евро.

– Кто восполнит пробел в бюджете университета?

– Полностью его восполнить невозможно. Надеемся на будущее. Буквально две недели назад ТТУ получил подтверждение, что через консорциум из семи университетов (в консорциум EuroTech вошли шесть европейских вузов и один израильский) мы получим возможность обмениваться студентами. Речь идет о 100 тысячах студентов. Проект начинается с 1 декабря.

– Вы сможете отыграть определенные финансовые потери (вместо трехсот не принятых на учебу иностранцев получите по обмену 100 студентов), но вряд ли понизите риски, связанные с возможностью заразиться коронавирусом?

– Мы пока не знаем, какие требования со стороны государства будут предъявлены к нам в декабре.

– А сколько потеряла ваша кафедра?

– Кафедра инженеров не досчиталась половины от общего числа непринятых студентов: свыше 150 человек. Из 20 англоязычных программ ТТУ инженерный факультет предлагает семь.

– Чем измеряются имиджевые потери?

– Повторюсь, что мы не принимаем иностранных студентов из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, остальных – принимаем. И, заодно, возлагаем надежды на обмен студентами через консорциум EuroTech.

– Какой компромисс вы предложили не принятым на учебу студентам?

– Возможность брать платные онлайн-курсы через «Открытый университет» и зачесть эти предметы при поступлении в следующем году. Не исключаю, что кто-то сможет сразу перейти на второй курс.

– Инженерный факультет не досчитался 150 студентов. Это большая для вас потеря?

– Это решение было очень тяжелым.

Отказ иностранцам, возможно, не самое справедливое, но правильное решение. В целом прием студентов удался – на первый курс поступило на 550 человек больше, чем в прошлом году.

– То есть, потеря иностранных студентов была компенсирована за счет наплыва местных желающих, не рискнувших поступать в зарубежные вузы?

– Да, так и есть.

Мы приняли более чем достаточно студентов. Это позволило нам сохранить англоязычные специальности. Изначально даже рассматривался вариант их закрытия – в случае недобора студентов.

– От иностранных студентов-старшекурсников университет решил не отказываться. Почему?

– Эти студенты уже зачислены в вуз. У нас не было законных оснований для их отчисления.

– В противном случае студенты могли бы судиться с вузом?

– Да, такое тоже не исключено.

– Будут ли оставшихся иностранцев проверять на коронавирус? Установлены ли в университете специальные требования для прибывающих из стран красной зоны?

– Специальных требований нет. Мы руководствуемся общими требованиями полиции и Департамента здоровья: соблюдение карантина и тестирование.

– Тестирование должен оплачивать сам студент?

– Университет не берет на себя эти расходы.

– Будут ли отслеживаться поездки студентов в течение учебного года?

– Университет рекомендует студентам не уезжать из Эстонии, но у нас нет возможности и юридических оснований контролировать этот процесс.

Контроль – забота государства. Эту ответственность нельзя перекладывать на университет.  

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: ТТУ оставил за дверью иностранных студентов – кто восполнит пробел в бюджете вуза?

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

  • Не поспешили ли ТТУ захлопнуть двери перед иностранными студентами?
  • Не проще ли было бы обязать иностранцев пройти тестирование или отсидеть карантин?
  • Сколько университет от этого потеряет? Чем измеряются материальные и имиджевые потери?
  • Кто восполнит пробел в бюджете университета?
  • От иностранных студентов-старшекурсников университет решил не отказываться. Почему?
  • Будут ли оставшихся иностранцев, а таковых около 800 человек, проверять на коронавирус?
  • Установлены ли в университете специальные требования для прибывающих из стран красной зоны?

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