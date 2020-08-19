Ср, 19.08.2020
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  • Студия Postimees: ТТУ оставил за дверью иностранных студентов – кто восполнит пробел в бюджете вуза?

Студия Postimees: ТТУ оставил за дверью иностранных студентов – кто восполнит пробел в бюджете вуза?
13:00

Декан инженерного факультета ТТУ Федор Сергеев.

ФОТО: Erakogu

Таллиннский Технический университет (TalTech) отказался принять на обучение более 300 иностранных студентов из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Во сколько обойдутся вузу материальные и имиджевые потери? Отмена поступления – это выход?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире декан инженерного факультета ТТУ Федор Сергеев. Смотрите интервью в 13.00!

  • Правительство с 1 сентября вводит послабления для приезжающих из стран красной зоны жителей Эстонии – тест освобождает от карантина. Не поспешили ли ТТУ захлопнуть двери перед иностранными студентами?
  • Насколько обоснованным было отчисление тех, кто уже зачислен в вуз? Почему другие университеты ждут студентов, а ТТУ нет? 
  • Не проще ли было бы обязать иностранцев пройти тестирование или отсидеть карантин?
  • Сколько университет от этого потеряет? Чем измеряются материальные и имиджевые потери?
  • Кто восполнит пробел в бюджете университета?
  • От иностранных студентов-старшекурсников университет решил не отказываться. Почему?
  • Будут ли оставшихся иностранцев, а таковых около 800 человек, проверять на коронавирус?
  • Установлены ли в университете специальные требования для прибывающих из стран красной зоны?

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