«ПСЖ» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов

Клуб из Парижа вышел в финал турнира впервые в своей истории. Парижанам потребовалось провести 110 матчей в ЛЧ для выхода в финал. Это самый долгий путь клуба до первого финального матча в истории соревнования.

Ранее рекорд принадлежал «Арсеналу», которому потребовалось для выхода в свой первый финал ЛЧ провести 90 матчей.

Для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе этот финал станет первым в его карьере.

Нападающий Неймар вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз, как и полузащитник Анхель Ди Мария. Оба игрока в своих финалах одержали победы.

«ПСЖ» уже играл в финале еврокубка: в 1996 году парижане обыграли «Рапид» (1:0) в финале Кубка обладателей кубков.