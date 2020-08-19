Приграничная торговля алкоголем снова набирает обороты

По словам директора латвийских магазинов SuperAlko Лаури Уйбо, после введения чрезвычайного положения оборот снизился на 90%, но сейчас продажи снова находятся на уровне прошлого года, хотя из-за весенней вспышки коронавируса годовой результат будет менее удовлетворительным.

В июле прошлого года с целью обуздать приграничную торговлю в Эстонии был снижен акциз на алкоголь, но директор магазина Alko1000 Эйнар Виснапуу влияния от снижения акциза не видит.

"Государство через СМИ сообщило, что акциз понижен и алкоголь подешевеет, но люди осознали, как все обстоит в действительности, что ничего особо не изменилось, просто деньги не поступают в госказну", – заявил Виснапуу.