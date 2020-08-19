Ср, 19.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов

В Мали мятежные военные арестовали президента и премьер-министра

Мали.

ФОТО: HADAMA DIAKITE/EPA

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе арестованы поднявшими мятеж военнослужащими, сообщил во вторник вечером сайт журнала Jeune Afrique. Издание уточнило, что эту информацию редакции подтвердили несколько правительственных и дипломатических источников, пишет Newsru.

"Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени (19:30 по Москве. - Прим. "Интерфакса"). Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта", - передает Jeune Afrique.

Также в руках мятежников оказался министр обороны Мали генерал Ибрагим Дахиру Дембеле.

Ранее сообщалось, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию "в братском диалоге с целью устранить все недоразумения", передает "Интерфакс".

"Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало", - цитировал Jeune Afrique коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, отметив, что власти, наконец, после нескольких часов молчания с начала мятежа подали голос.

Бунт военнослужащих начался на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. По требованию мятежников президент Мали Кейта должен был во вторник покинуть страну, если не хотел допустить силового решения, сообщал малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных.

Издание LSi Africa сообщает, что мятежом, в частности, руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара.

Посольство Франции в Мали разместило на своем сайте сообщение о неспокойной ситуации в стране и призвало к осторожности своих граждан. Испанское посольство также рекомендовало отказаться от поездок в город Кати и его окрестности.

На площади Независимости в Бамако во вторник собрались сторонники оппозиции, которые приветствовали арест руководителей страны.

С июня в Мали проходят протесты, участники которых требуют отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Весной 2012 года в Мали произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут президент Амаду Тумани Туре, пишет РБК. Тогда военные обвинили руководство в неспособности подавить восстание на севере страны, но сами не смогли сломить сопротивление и мирно передали власть гражданам. Ибрагим Бубакара Кейта решил участвовать в выборах президента в 2013 году. По официальным данным, за него проголосовал 61% человек, тогда как его противник Сумайл Сиссе набрал лишь 22,39% голосов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ