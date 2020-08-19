В Мали мятежные военные арестовали президента и премьер-министра

"Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени (19:30 по Москве. - Прим. "Интерфакса"). Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта", - передает Jeune Afrique.

Также в руках мятежников оказался министр обороны Мали генерал Ибрагим Дахиру Дембеле.

Ранее сообщалось, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию "в братском диалоге с целью устранить все недоразумения", передает "Интерфакс".

"Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало", - цитировал Jeune Afrique коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, отметив, что власти, наконец, после нескольких часов молчания с начала мятежа подали голос.

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita.



The protesters whose movement led to the coup want the end of France's influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 18, 2020

Бунт военнослужащих начался на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. По требованию мятежников президент Мали Кейта должен был во вторник покинуть страну, если не хотел допустить силового решения, сообщал малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных.

#Mali- Le président de la république arrêté et se trouve aux mains de l’armée. (mutins) pic.twitter.com/mrno9HHTgK — Buubu Ardo Galo Macina (@Ardo_Galo) August 18, 2020

Издание LSi Africa сообщает, что мятежом, в частности, руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара.

Посольство Франции в Мали разместило на своем сайте сообщение о неспокойной ситуации в стране и призвало к осторожности своих граждан. Испанское посольство также рекомендовало отказаться от поездок в город Кати и его окрестности.

На площади Независимости в Бамако во вторник собрались сторонники оппозиции, которые приветствовали арест руководителей страны.

Video Received: scenes from Independence Square in Bamako, Mali amid reported arrest of President Keita & Prime Minister Boubou Cisse by soldiers.

Last few months Demos have been taking place in the Country demanding President Keita stand down. pic.twitter.com/Ttej59cIQB — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020