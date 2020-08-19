Ср, 19.08.2020
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Финляндия исключила Эстонию из списка стран, гражданам которых необходимо соблюдать карантин

Паром Tallink.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В среду правительство Финляндии включило в список стран, на которые распространяются связанные с путешествиями ограничения, Норвегию, Данию, Исландию, Германию, Грецию и Мальту. Жителям Эстонии при въезде в страну карантин соблюдать не придется, пишет Yle.

Правительство Финляндии решило ввести вновь ограничения на внутренней границе между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Германией, Грецией и Мальтой. На внешних границах Шенгенской зоны новые ограничения будут введены на поездки между Финляндией и Ирландией, Сан-Марино, Японией и Кипром.

Об этом на утренней пресс-конференции рассказала министр внутренних дел Мария Охисало. Решение об ужесточении правил принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в вышеперечисленных странах.

На сухопутных границах со Швецией и Норвегией будут введены специальные инструкции, призванные облегчить жизнь проживающих на этих территориях людей.

По словам министра транспорта Тимо Харакка (СДП), решение о приостановке полетов между Финляндией и Северной Македонией примет Транспортное ведомство Traficom.

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