Финляндия исключила Эстонию из списка стран, гражданам которых необходимо соблюдать карантин

В среду правительство Финляндии включило в список стран, на которые распространяются связанные с путешествиями ограничения, Норвегию, Данию, Исландию, Германию, Грецию и Мальту. Жителям Эстонии при въезде в страну карантин соблюдать не придется, пишет Yle.
Правительство Финляндии решило ввести вновь ограничения на внутренней границе между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Германией, Грецией и Мальтой. На внешних границах Шенгенской зоны новые ограничения будут введены на поездки между Финляндией и Ирландией, Сан-Марино, Японией и Кипром.
Об этом на утренней пресс-конференции рассказала министр внутренних дел Мария Охисало. Решение об ужесточении правил принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в вышеперечисленных странах.
На сухопутных границах со Швецией и Норвегией будут введены специальные инструкции, призванные облегчить жизнь проживающих на этих территориях людей.
По словам министра транспорта Тимо Харакка (СДП), решение о приостановке полетов между Финляндией и Северной Македонией примет Транспортное ведомство Traficom.