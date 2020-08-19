Финляндия исключила Эстонию из списка стран, гражданам которых необходимо соблюдать карантин

Правительство Финляндии решило ввести вновь ограничения на внутренней границе между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Германией, Грецией и Мальтой. На внешних границах Шенгенской зоны новые ограничения будут введены на поездки между Финляндией и Ирландией, Сан-Марино, Японией и Кипром.

Об этом на утренней пресс-конференции рассказала министр внутренних дел Мария Охисало. Решение об ужесточении правил принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в вышеперечисленных странах.

На сухопутных границах со Швецией и Норвегией будут введены специальные инструкции, призванные облегчить жизнь проживающих на этих территориях людей.