Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, как намечается, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.