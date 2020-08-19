Покупатели квартир торгуются, продавцы держат оборону

Если в прошлогоднем июле, по данным портала недвижимости City24.ee, продавцы квартир в Таллинне просили в среднем 2345 евро за квадратный метр, то в июле этого года эта цифра была лишь на 0,3 процента ниже, то есть 2337 евро за квадратный метр.
«Из-за проблем в сфере туризма рынок съемного жилья повернулся лицом к нанимателю, но на рынке купли-продажи квартир продавцы шутить не любят и свои позиции не сдают», - сказала руководитель портала недвижимости City24.ee. Карин Ноппель-Кокеров.
По данным Земельного департамента, касающихся статистики уже совершенных сделок, средняя цена за квадратный метр квартиры в столице также осталась стабильной. Сравнение данных июля 2019 и июля 2020 годов не показывает существенной разницы между ценами сделки за квадратный метр квартиры - это 1992 и 1989 евро.
«Однако из сравнения цен предложений и цен сделок видно, что покупатель квартиры в Таллинне все же имеет возможность торговаться и сбить цену удается вплоть до 15 процентов», - сказала Ноппель-Кокеров.
По данным City24 на начало августа, продавцы квартир в Таллинне просили в среднем 64 000 евро за однокомнатную квартиру, 110 600 евро за двухкомнатную квартиру и 167 300 евро за трехкомнатную квартиру. За квартиру с четырьмя и более комнатами продавцы хотели получить в среднем 265 500 евро.