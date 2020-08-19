Из-за обвинений в расизме компании думают изменить названия мороженого Eskimo и шоколада Geisha

Как отмечает профессор финского Университета Аалто Пекка Маттила, для многих компаний речь идет о так называемом репутационном менеджменте, то есть контроле имиджа бренда.

Упаковки, которые считались расистскими или стереотипными, начали менять уже в 1950-е годы, после того, как усилилось движение за гражданские права чернокожих в США. В Финляндии, к примеру, уже давно отказались от изображения темнокожего мальчика Lakupekka на упаковке лакричных конфет Fazer и от названия конфет "Поцелуй негра" (Neekerinsuukko) компании Brunberg.

В июне этого года компания Froneri Finland сообщила, что, возможно, изменит название мороженого Eskimo. Также под вопросом стоит будущее шоколада Geisha (созданный еще в 1908 году) от компании Fazer. Представители Fazer заявили, что в компанию поступают жалобы, касающиеся расизма, культурной апроприации и равноправия женщин.