Ср, 19.08.2020
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  • Из-за обвинений в расизме компании думают изменить названия мороженого Eskimo и шоколада Geisha

Из-за обвинений в расизме компании думают изменить названия мороженого Eskimo и шоколада Geisha

Шоколад Geisha

ФОТО: fazer.com

Американское движение Black Lives Matter оказало влияние и на некоторые бренды, которые, возможно, изменят название своей продукции в связи с жалобами на расизм, культурную апроприацию и равноправие, пишет Yle.

Как отмечает профессор финского Университета Аалто Пекка Маттила, для многих компаний речь идет о так называемом репутационном менеджменте, то есть контроле имиджа бренда.

Упаковки, которые считались расистскими или стереотипными, начали менять уже в 1950-е годы, после того, как усилилось движение за гражданские права чернокожих в США. В Финляндии, к примеру, уже давно отказались от изображения темнокожего мальчика Lakupekka на упаковке лакричных конфет Fazer и от названия конфет "Поцелуй негра" (Neekerinsuukko) компании Brunberg. 

В июне этого года компания Froneri Finland сообщила, что, возможно, изменит название мороженого Eskimo. Также под вопросом стоит будущее шоколада Geisha (созданный еще в 1908 году) от компании Fazer. Представители Fazer заявили, что в компанию поступают жалобы, касающиеся расизма, культурной апроприации и равноправия женщин.

Производитель молочных продуктов Valio откажется от использования изображения турецкого мужчины на упаковках йогурта. Также планируется изменить название сливок Mustapekka.

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