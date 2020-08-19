"Всем спасибо": лучший боец UFC Джон Джонс отказался от чемпионского титула

Об этом сам спортсмен, занимающий первую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от категории, объявил в Twitter.

"Только что разговаривал по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе. Это было потрясающее приключение, искренне благодарю всех его участников и, самое главное, моих фанатов", - написал 33-летний Джонс.

Джонс добавил, что готов продолжить карьеру в бойцовском чемпионате, с руководством которого у него возникли разногласия в размере гонораров, но только в тяжелом весе и если ему пойдут на уступки.

Ранее у Джонса произошел конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом из-за гонорара за бой против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну. Уайт не санкционировал поединок, так как чемпион запросил 30 млн долларов.

Всего в ММА Джонс имеет 26 побед при одном поражении, еще один бой был признан не состоявшимся. Под эгидой UFC американец выступал с 2008 года.