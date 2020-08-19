Ср, 19.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В прибывшем из России грузовике обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

В прибывшем из России грузовике обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

В понедельник таможенники обнаружили в прибывшем из России в Эстонию грузовике крупную партию контрабандных сигарет.

В 23.20 на погранпункте Койдула остановили на въезде в Эстонию зарегистрированный в России грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 42-летний гражданин России. В ходе таможенного досмотра в конструкциях кабины и прицепа обнаружили 29 220 сигарет с белорусской налоговой маркировкой, которые были переданы сотрудникам Налогово-таможенного департамента.

Выданную водителю шенгенскую визу Республики Польша признали недействительной, водителя вместе с грузовиком направили обратно в Российскую Федерацию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ