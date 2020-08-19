В прибывшем из России грузовике обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

В 23.20 на погранпункте Койдула остановили на въезде в Эстонию зарегистрированный в России грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 42-летний гражданин России. В ходе таможенного досмотра в конструкциях кабины и прицепа обнаружили 29 220 сигарет с белорусской налоговой маркировкой, которые были переданы сотрудникам Налогово-таможенного департамента.