Чечне выделили в 12 раз больше денег, чем она потеряла от коронакризиса

По подсчетам экономиста, за январь-май российские регионы получили из федерального бюджета в полтора раза больше финансовой помощи, чем за тот же период 2019 года, а за два карантинных месяца - на 89% больше. Только за апрель-май регионы получили на 288 миллиардов рублей больше трансфертов, чем за тот же период 2019 года.

Отмечается, что удар по бюджетам регионов в ходе коронавирусного кризиса оказался сокрушительным: спад их собственных доходов за апрель и май составил 26%. Бюджеты регионов недополучили 590 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2019 года, это больше 5% их собственных годовых доходов.

Сильнее всего сократились собственные доходы бюджета Москвы (на 145 млрд за апрель-май, или четверть от всех недополученных доходов бюджетов регионов), Ямало-Ненецкого автономного округа (на 43 млрд), Московской области, Сахалина и Красноярского края (на 27-32 млрд), Санкт-Петербурга (на 24 млрд), и Тюменской области (на 14 млрд).

На 41-50% упали собственные доходы бюджетов ЯНАО, Красноярского, Пермского краев, республики Коми, Астраханской и Сахалинской областей. Таким образом, бюджетный кризис сильнее ударил по более развитым регионам с экспортной промышленностью и двум крупнейшим агломерациям, где из-за карантинных ограничений резко сократились поступления налога на прибыль от крупных компаний, а также поступления НДФЛ. При этом Москве предлагается компенсировать часть выпавших доходов в том числе за счет сокращения трат на благоустройство.

Регионам компенсировали падение их доходов от пандемии, но помощь раздавалась неравномерно. Одним регионам компенсировали почти все или все потери, зато Калужская, Курская, Вологодская, Мурманская, Астраханская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Пермский, Красноярский край и Республика Коми получили от 16% до половины выпавших доходов. Ряд регионов даже получил больше, чем потерял.