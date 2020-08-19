Госпереворот в Мали: эстонские военнослужащие продолжают нести службу

Пресс-секретарь генштаба Сил обороны сообщил BNS, что эстонские военнослужащие вне опасности, следят за ситуацией и продолжают службу.

Во вторник поднявшие восстание в Мали военные захватили президента Ибрагим Бубакар Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе и ряд других членов правительства.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта несколько часов спустя выступил по государственному телеканалу с заявлением о своей отставке.

Кейта объявил о роспуске правительства и национальной ассамблеи. Президент добавил, что у него нет иных вариантов кроме отставки, которая вступает в силу немедленно.

ООН, Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и ЕС во вторник обратились с предупреждением к поднявшим мятеж, выступив против любого антиконституционного захвата власти.

Дислоцированные в Мали эстонские военнослужащие находятся в безопасности на своих базах, с ними все в порядке, сообщил в интервью ERR министр обороны Юри Луйк.

По словам Луйка, сейчас в Мали находятся 77 эстонских военнослужащих, участвующих в трех разных миссиях.

«Международные силы вне конкуренции являются в Мали самой мощной военной силой, так что в этом смысле они разумеется способны обеспечивать собственную безопасность», - сказал Луйк. Он также отметил, что очаг событий расположен в столице и они не охватывают всю страну.