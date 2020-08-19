Первый белорусский город согласился на требования протестующих

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Горисполкома указали, что создание совета - один из шагов в ответ на "требования, которые выдвинули объединенный штаб Светланы Тихановской, профсоюз предприятий Гродно, демократические сообщества Гродно и представители политических партий".

Совет общественного согласия будет представлен гражданским сообществом, советом депутатов Гродно и горисполкомом.

"Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] "Гродно Плюс", - говорится в сообщении на сайте горисполкома.

Галерея: Протесты в Беларуси

Также в нем сказано, что горисполком и совет депутатов провели мероприятия, "чтобы не допустить, чтобы были использованы административные ресурсы в отношении работников, принявших участие в забастовке".

Еще горисполком увеличил число мест проведений массовых мероприятий в городе и пообещал обеспечить на этих мероприятиях медицинскую, техническую и информационную поддержку.

Галерея: Протесты в Беларуси

В свою очередь Управление внутренних дел Гродненской области извинились за задержание участников акций протеста и подтвердило, что все 777 задержанных в Гродно протестующих освобождены.

Как и в других городах Беларуси, митинги против Александра Лукашенко прошли и в Гродно. Вечером во вторник в митинге приняли участие 15 000 человек, сообщает Tut.by.