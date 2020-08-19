В июле рынок недвижимости был активнее, но до полного восстановления еще далеко

В июле рынок недвижимости был традиционно наиболее активным в Харьюмаа, где заключили треть всех сделок. Затем последовали уезды Тарту, Ида-Виру, Ляэне-Виру, Пярну и Сааре. Доля других уездов составила менее 5 процентов. Более высокая, чем обычно, активность в уездах Ляэне-Виру и Сааре в первую очередь связана с увеличением доли продаж коммерческой недвижимости.

Положительным моментом является то, что общая активность рынка постепенно увеличивалась и в июле этого года превысила уровень прошлого года. Это произошло в основном за счет продажи незастроенных земельных участков. Изменения варьируются от региона к региону, но, например, большая, чем обычно, доля Ляэне-Вирумаа в июльских сделках купли-продажи в основном связана с увеличением продаж незастроенных земельных участков коммерческого назначения, а точнее - сельскохозяйственных угодий. Всего в июле этого года было совершено 1528 сделок с незастроенными земельными участками, что почти на 58 процентов больше, чем год назад, при этом количество сделок купли-продажи домов существенно не изменилось.

Хотя активность сделок демонстрирует признаки улучшения, но проблемы с занятостью, замедление роста заработной платы, снижение уверенности и покупательной способности усугубляют неопределенность на рынке недвижимости и препятствуют полному восстановлению спроса.

В июле этого года было совершено около 1800 сделок купли-продажи квартирных собственностей, что почти на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Относительно небольшая разница в количестве частично зависит от сезона, так как рыночная активность в летние месяцы обычно ниже. Среди прочего, общее количество сделок в трех крупнейших городах(Таллинн, Тарту и Пярну) в июле этого года меньше, чем год назад в то же время, хотя в уровни цен и были внесены определенные корректировки.

В июле этого года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила 2008 евро, что на один процент выше, чем в июле прошлого года, но почти на семь процентов ниже, чем в июне этого года. Одна из причин этого - структура сделок, влияющая на ценовую статистику продаж квартирной собственности в столице: в июле в Таллинне было заключено на 50% меньше сделок с новыми квартирами по сравнению с предыдущим месяцем.