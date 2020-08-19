В Эстонии подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, четыре новых случая выявлены в Харьюмаа (три – в Таллинне) и три – в Тарту. В двух случаях в Харьюмаа речь идет о людях, имевших близкий контакт с инфицированным, в двух случаях источник заражения устанавливается. Что касается Тарту, двое новых пациентов были в близком контакте с инфицированными, в одном случае речь идет о повторном тесте.

По состоянию на утро 19 августа в связи с коронавирусом госпитализированы семь человек, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. Из больниц выписаны 387 человек, завершено 400 случаев болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2002 человека.

За последние сутки ассоциированных с COVID-19 смертей не было. Всего в Эстонии скончались 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей – 7,1.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.