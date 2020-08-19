На рынке съемного жилья все спокойно. Надолго ли?

Из-за продолжающихся ограничений в связи с Covid-19 активность на рынке съемного жилья не столь высока, и, прежде всего, уменьшилась доля иностранных клиентов, которые приезжают в Эстонию на работу или учебу, пишет маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo Трийн Сыро.

Падение спроса и появление на рынке квартир, ранее сдававшихся посуточно, привело к некоторой стабильности и снижению цен. Увеличение ассортимента в первую очередь снизило стоимость найма квартир, находящихся в среднем состоянии.

Как и в случае с предложениями о продаже, клиенты просматривают множество разных вариантов, но сразу же заключать договоры не спешат. В то же время и сегодня действует одно из золотых правил рынка: красивые, ухоженные и нетипичные квартиры находят нанимателей быстрее, несмотря на более высокую цену.