У администраций школ перед началом учебного года много вопросов без ответа

Вчера правительство сообщило, что в школах отменяется 50-процентное ограничение на заполняемость помещений, пишет Postimees. Сегодня Министерство образования и науки на пресс-конференции огласит рекомендации относительно того, как школы должны себя вести, если коронавирус вновь начнет распространяться. У школ по всей Эстонии накопилось очень много вопросов министерству, имеются вопросы у родителей и самоуправлений: что делать, если поднимется новая волна?
Сигрид Тейнманн – мать троих детей, которая в новом учебном году поведет в школу двоих из них: один начнет учиться в седьмом классе, а второй идет в первый класс. Третий ребенок наслаждается детсадовской жизнью. «Каков план, если вспышка в наступающем учебном году вновь наберет силу?» - задает она вопрос министерству.
По ее словам, весной было еще достаточно просто, поскольку ее ребенку не нужно было делать крупных итоговых работ: «В прошлый раз был конец учебного года, и мы с трудом дотянули это домашнее обучение вместе с детьми».
Как родителя, ее очень пугает то, что школы снова закроют и дети вернутся на домашнее обучение: «У министерства возникнет план: а закроем-ка мы школы, а, вы, родители, берите своих детей первого и седьмого класса и учите сами. Но дети не могут долго находиться на домашнем обучении».
«Как обеспечить, чтобы ребенок мог выполнять дома школьную работу, если родителя рядом нет?» - задала Тейманн второй вопрос министру образования Майлис Репс.
И школы не всем довольны. Postimees поговорил с несколькими десятками учебных заведений: от гимназий до начальной школы. Нельзя утверждать, что после весеннего коронавирусного шторма школы сами не внесли в свою работу изменения: новым явлением стало, например, то, что на каждом углу дети сталкиваются с дезинфирующими средствами, а в столовой они должны соблюдать дистанцию друг с другом.
Например, в дальнейшем Ярвекюлаская гимназию будут убирать чаще и основательнее, учителя в любом момент могут начать использовать визиры, рабочие столы библиотекаря и администратора будет отделены стеклом. В Пярнуской гимназии для взрослых запрещено приходить даже с малейшим насморком и кашлем, запрет распространяется на всех, кто работает или учится в школе.
Времени мало
Бывший многолетний старейшина волости, реформист Март Вырклаев общался с разными муниципальными школами и признает, что руководство школ несколько обеспокоено, поскольку министерство, как они считают, очень медлительное: «Большинство школ уже приняли решение о том, как они проведут 1 сентября. Директор школы Пеэтри сказал мне, что они распределили шесть классов, но нет четкой уверенности в том, как оно будет, поскольку министерство может все изменить». Он припомнил июнь, когда школам сообщили, что провести обычные выпускные не получится. Школы начали искать решения, купили возможность ведения трансляций, попробовали разрозненное размещение, и вдруг, когда все уже было подготовлено, поступило сообщение, что на выпускные все же можно пригласить больше гостей.
«В министерстве говорили об одном, но школы потратились на другое решение. Кроме того, были и ожидания родителей и выпускников, чтобы все могли прийти поздравить», - объяснил Вырклаев.
Что будет с болезнью?
Директор Детского сада-начальной школы Сиймусти Кая Рейман хотела бы узнать у министерства, как общаться с родителями, которые не решаются привести ребенка в школу, и что делать, если у ребенка имеется какое-то хроническое заболевание, а также то, как организовать обучение, если начнется вторая волна коронавируса. Рейман также хотела бы знать, как дистанционно – если вновь возникнет потребность перейти на удаленное обучение – обеспечить учебный процесс тех детей, которым при обучении которых нужна отдельная методика?
«Проблема в том, что наши учителя в большей степени находятся в группе риска. Если учителя заболеют, ситуация будет сложной. Замещающих учителей нет», - говорит директор детского сада-основной школы Кахтла Хелле Рюйтель, по словам которой, министерство уже сейчас должно дать школами конкретные инструкции, как себя вести, что брать за основу в кризисной ситуации.
Когда переходить на дистанционное обучение?
Учитель математики и естествознания Таллиннской международной школы, координатор по учебной работе гимназии Мартин Тамм объяснил, что самыми распространенными вопросами родителей к школе являются: вернется ли дистанционное обучение, а также как школы адаптировались к новым условиям – дезинфекция классов и распределение людей.
«Приятно, что при организации процесса обучения школам предоставлена свобода, но конкретные указания и инструкции нужны для того, чтобы лучше спланировать разные сценарии и стратегии», - сказал Тамм, добавив, что и весной при общении со школами от министерства поступили две неуверенные ноты.
Как организовать обучение детей с особыми потребностями?
По словам директора Адавереской основной школы Сирье Йыэмаа, школа переживает о связанных с безопасностью сомнениях и подозрениях, а также о теме обучающихся в школе детей с особыми потребностями: «К осени морально мы готовы больше, имеются и средства индивидуальной защиты». Больше всего ее пугает мысль о том, что могут заболеть учителя, поскольку один учитель преподает в ее школе несколько предметов.
И хотя в Адавереской школе, где учатся 55 учеников, есть возможность организовать обучение детей с особыми потребностями, по словам Йыэмаа, проблема по-прежнему в том, что нет достаточного количества компьютеров с программами как дома у детей, так и в семьях у работников школы.
О министерстве Йыэмаа сказала: «Нужно учитывать, что видение будущего там весьма расплывчатое. То есть, опираемся на свою хуторскую мудрость, выполняем рекомендации – если их дадут – и поступаем соответственно ходу событий».
Что будет со школьным автобусом?
У Ярвекюлаской школы имеются очень простые вопросы к Майлис Репс: «Общественный транспорт считается от лукавого. Как тогда организовать движение школьного автобуса на селе? Для чего на сентябрь запланированы уровневые работы, как они укрепят школу?». Вот лишь несколько вопросов, которые пришли в голову директору Маре Ряйса.
Весной, по ее словам, была крайне важна деятельность Фонда образовательных инфотехнологий, и теперь вопрос в том, кто координирует и оплачивает проводимую в социальных сетях работу: «Усердие не может быть главным мотиватором».
Кернуская школа, конечно, уже сделала достаточное количество приготовлений, но конкретных инструкций ждут от министерства в том, что делать, если в школе появится носитель вируса? «Закрывать всю школу или отправлять на дистанционное обучение конкретный класс, который столкнулся с носителем вируса?»
От сегодняшней пресс-конференции правительства все школы ждут четких и конкретных пожеланий, которые учитывали бы размеры и особенности каждой школы. Самое главное для школ, чтобы они могли сохранить самостоятельность, но, оказавшись в сложной ситуации, могли опереться на инструкцию министерства.
Министерство: полное дистанционное обучение в этот раз применят в последнюю очередь
Лийса Тагель, пресс-секретарь Министерства социальных дел
Нынешние рекомендации Министерства образования и науки исходят из того, что до последнего момента нужно обеспечивать обычный учебный процесс. Учтено и то, что младшие и нуждающиеся в поддержке ученики должны как можно больше участвовать в контактном обучении. Основное, что каждый человек может для этого сделать, это оставаться дома, если заболел, мыть руки, правильно чихать, кашлять и сморкаться.
Департамент здоровья письменно объяснил, что нужно делать в случае болезни или попадания в близкий контакт заболевшим.
В этом учебном году нужно быть готовым включиться в дистанционное и контактное обучение, и при необходимости перейти на какое-то время на дистанционное обучение, хотя полный переход на удаленное обучение в этом году будет применяться в последнюю очередь. Учебная работа будет организована, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном учреждении и каждом регионе.
Мы доверяем школам и уверены, что, лучше зная особенности, возможности и узкие места своих школ, они сами найдут лучшее решение. Одинаковое решение не подойдет одновременно и для маленькой сельской школы с двумя десятками учеников, и для крупной городской школы на тысячу учеников. Поэтому мы составили пакет рекомендаций, привели важнейшие темы и возможные решения, среди которых руководитель школы может найти подходящее для себя.
Как организовать карантин?
Руководитель научного совета по борьбе с Covid-19 и профессор биомедицины Тартуского университета Ирья Лутсар объяснила, что сейчас еще сделано мало исследований, но уже можно сказать, что дети заражаются коронавирусом от взрослых: «Исследования семей показали, что дети заражаются от взрослых. Есть много примеров детей, которые заразились от взрослых. Есть много примеров детей, которые заразились Covid-19, но не заразили никого».
Должны ли ученики и учителя соблюдать дистанцию в коридорах и классах? «В классах не очень возможно соблюдать двухметровую дистанцию, но немного можно было бы попробовать. Самое простое решение – выпускать детей во время перемен на улицу», - сказала профессор.
Научный совет сказал, что ношение масок в закрытых помещениях крайне важно тогда, когда в Эстонии вирус начнет быстро и сильно распространяться, и невозможно соблюдать дистанцию: «Преподавать в языковых классах в масках сложно. Но сейчас пока нет надобности находиться в классе в маске».
Она добавила, что если зараженный коронавирусом ученик придет в школу, то сначала нужно отправить на двухнедельную изоляцию тех, кто был с ним в близком контакте: «В карантин должен быть отправлен его близкий круг, то есть целый класс, а не целая школа».
У столицы свой сценарий
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, все столичные школы могли бы провести торжественную часть 1 сентября на улице. Городская управа каждый день отслеживает статистику заражения коронавирусом, и если цифры начнут увеличиваться, то там готовы реорганизовать работу в учреждениях образования.
«Мы подготовили три сценария того, как действовать при изменении угрозы заражения», - сказал вице-мэр, по словам которого, это часть общей стратегии, и такие планы действий составлены и в других сферах деятельности.
«На следующей неделе мы встретимся с руководителями таллиннский детских садов и школ, чтобы обсудить риски и требования, а также выслушать их предложения. Ждем и указаний от Министерства образования и науки», - добавил Белобровцев.