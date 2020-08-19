У администраций школ перед началом учебного года много вопросов без ответа

Министерство: полное дистанционное обучение в этот раз применят в последнюю очередь

Лийса Тагель, пресс-секретарь Министерства социальных дел

Нынешние рекомендации Министерства образования и науки исходят из того, что до последнего момента нужно обеспечивать обычный учебный процесс. Учтено и то, что младшие и нуждающиеся в поддержке ученики должны как можно больше участвовать в контактном обучении. Основное, что каждый человек может для этого сделать, это оставаться дома, если заболел, мыть руки, правильно чихать, кашлять и сморкаться.

Департамент здоровья письменно объяснил, что нужно делать в случае болезни или попадания в близкий контакт заболевшим.

В этом учебном году нужно быть готовым включиться в дистанционное и контактное обучение, и при необходимости перейти на какое-то время на дистанционное обучение, хотя полный переход на удаленное обучение в этом году будет применяться в последнюю очередь. Учебная работа будет организована, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном учреждении и каждом регионе.

Мы доверяем школам и уверены, что, лучше зная особенности, возможности и узкие места своих школ, они сами найдут лучшее решение. Одинаковое решение не подойдет одновременно и для маленькой сельской школы с двумя десятками учеников, и для крупной городской школы на тысячу учеников. Поэтому мы составили пакет рекомендаций, привели важнейшие темы и возможные решения, среди которых руководитель школы может найти подходящее для себя.