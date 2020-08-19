Минобразования: если заболеет один ученик, на карантин уйдет весь класс

Главная цель всех учебных заведений и Министерства образования - начать учебный год 1 сентября в максимально приближенном к нормальному виде. Департамент здоровья и научный совет склоняются к тому, что учебные заведения - это последнее, что нужно закрывать.

Именно поэтому решено, что в случае, если заболеет один ученик, на 14-дневное дистанционное обучение уйдет весь его класс, а школа продолжит работу. Если же в школе заболеют условные 10 процентов учеников (это актуальнее для больших школ, где может заболеть 100 учеников из 1000), соберется кризисная комиссия и примет решение, нужно ли закрывать всю школу.

Школы справились с весенним резким переходом на дистанционное обучение, но практика показала, что учитель не может вести одновременно и контактное обучение, и дистанционное. Поэтому не будет такого, что 14 человек учатся в классе, а 10 дома. Если родители не хотят водить детей школу, - они заболели, или дома есть люди, входящие в группу риска - они могут написать заявление и перевести ребенка на домашнее обучение. "Мы поможем с темами и вспомогательным обучением, но ответственность за качество обучения несет тот, кто написал заявление. Это крайне важно учесть".

Репс не может рекомендовать школам одеть детей в маски: "Дети просто не будут их носить". Нужно исходить из ситуации и принимать взвешенные решения.